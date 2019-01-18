Харри Кейн — лучший игрок сборной Англии в 2018 году

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн был признан лучшим игроком сборной Англии в 2018 году.

В ушедшем году Кейн помог "трем львам" оформить выход на Чемпионат Мира в России. На самом мундиале Харри, выступая в статусе капитана команды, стал лучшим бомбардиром турнира с шесть голами, а англичане впервые за 28 последних лет добрались до полуфинала.



К своим заслугам 25-летний Кейн может причислить и победный гол против сборной Хорватии в ноябре, обеспечив сборной Англии путевку в плей-офф Лиги Наций. Таким образом, 2018 год Хари завершил с показателем в восемь забитых мячей в 12 матчах на международном уровне.



Отметим, что Кейн получает эту награду второй год подряд. А лучшим игроком в молодежной сборной Англии был признан нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин, отличившийся пять раз в семи матчах.



"Я безмерно горжусь тем, что был признан лучшим игроком сборной Англии второй год подряд. Это был настолько монументальный год, что эта награда имеет особенную значимость. Это всегда честь, когда тебе дают высокую оценку самые важные люди — фанаты", — сообщил Кейн.