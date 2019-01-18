Игуаина ждут в Лондоне в ближайшие 48 часов

Гонсало Игуаин Нападающий Гонсало Игуаин прибудет в Лондон в ближайшие 48 часов, чтобы завершить все формальности, связанные со своим переходом в "Челси".

Подтверждение о переходе Игуаина к "синим" ожидалось многими еще сегодня утром — в срок к матчу Премьер-Лиги против "Арсенала" в субботу.

Однако уложиться в отведенное время не удалось. Более того, 31-летний аргентинец, который первую половину этого сезона провел в "Милане" на правах аренды из "Ювентуса", до сих пор даже не прилетел в Лондон, а главный тренер "синих" Маурицио Сарри на своей пресс-конференции признал, что находится в полном неведении относительно этой ситуации.

Казалось бы, переход Игуаина к "Челси" оказался под вопросом, однако авторитетное издание The Guardian спешит развеять появившиеся сомнения. В ближайшие дни Сарри все-таки воссоединится с нападающим, который демонстрировал выдающуюся результативность во время их совместной работы в "Наполи".

В предстоящий уикенд Игуаин все-таки прибудет в столицу Англии, чтобы пройти медицинское обследование и обсудить личные условия. По информации источника, "синие" возьмут Гонсало во временное пользование до конца сезона с опцией продления аренды на 12 месяцев или выкупа при соблюдении условий по голам и сыгранным матчам.

В данный момент в "Челси" надеются завершить трансфер Игуаина в срок к ответному полуфинальному матчу Кубка Лиги против "Тоттенхэма" в следующий четверг — "синим" обязательно нужно побеждать после минимального поражения в первой встрече.

Арендовав Игуаина, "Челси" позволит Альваро Морате провести остаток сезона в "Атлетико". По слухам, испанский нападающий уже договорился к клубом из Мадрида и лишь ожидает отмашки из Лондона, чтобы заключить сделку.


Метки Атлетико, Игуаин, Милан, Мората, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2019 20:35

Количество просмотров Просмотров: 1370

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 18.01.2019 21:40 # gidro-met
    Игаина ждут лучшие достопримечательности мира, ведь ЛОндон - это очень богатой культурой город. это потрясающее своей историчностью место заставляет испытывать экста..

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  2. fowler9 18.01.2019 21:34 # fowler9
    челси бузинесс кар

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  3. ccchelsea 18.01.2019 21:22 # ccchelsea
    «Зенит» просит 50 млн евро за Леандро Паредеса. Такую сумму не хочет платить ни «ПСЖ» ни «Челси».

    [Paris United]


    Вот и раздавай этим хуесосам бесплатно Ивановичей.

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  4. narcot 18.01.2019 21:22 # narcot
    Скюмам масти - пинсам по пасти!

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  5. ccchelsea 18.01.2019 21:19 # ccchelsea
    Ну норм чё, если заиграет, то арендуем ещё на год или выкупим. Хуже в любом случае не будет. Этот хоть под прострел нормально подставить свою ногу в состоянии.

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  6. staryi-eblan 18.01.2019 21:15 # staryi-eblan
    В составе: лентяи, скамеечники, травмированные, толстяки, крысы, низкорослые, сын и просто Пенсионеры.

    Пздц. Как с "этим" с Пепом тягаться

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  7. slash-lfc 18.01.2019 21:14 # slash-lfc
    Удачи Челси в ЛЕ!

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  8. alexminck 18.01.2019 21:14 # alexminck
    Игуана настолько плоха, что ее в сезон аренды - переарендовывают леол
    но для ЛЕ нормальный вариант

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  9. only--liverpool 18.01.2019 21:10 # only--liverpool
    говно игрок

    КОРОЛИ НА ТРОНЕПользователь получил предупреждение

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  10. mikkiynwa 18.01.2019 21:09 # mikkiynwa
    Кто - нибудь был на Самуи или Пангае в Тае.

    Не могу выбрать куда полететь отдыхать в марте.

    Без рофла, кто - то ездил?
    Может подскажет кто.

    (ответить)

  11. firmino9 18.01.2019 21:08 # firmino9
    Пздц кризис в мире) раньше зимнее то в апл гудел

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  12. chelsiukpro 18.01.2019 21:08 # chelsiukpro
    Можно попробывать, проект на сезон два, риск минимальный. Может пойдёт формат как с Это негретёнко пенсионером! Помню как Это отгрузил маню трёшку...

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  13. ibe 18.01.2019 21:01 # ibe
    молодой перспективный нап)

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  14. ganinilyha 18.01.2019 21:01 # ganinilyha
    Подпишут по стандарту в понедельник

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  15. gidro-met 18.01.2019 21:01 # gidro-met
    глобальный план обоих по планомерному себестьяну и дальнейшему воссоединению в клубе топ.

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  16. role-playin 18.01.2019 20:58 # role-playin
    Очередной мусор, который сосарри тащит со старого места работы, надеюсь, что ошибаюсь.

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  17. chebrec 18.01.2019 20:56 # chebrec
    Забьет 300 голов
    Станет легендой Челси

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  18. vertigo-92 18.01.2019 20:47 # vertigo-92
    Цвиркуны, шо по Сону, он уже свалил?

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  19. shymkentski 18.01.2019 20:45 # shymkentski
    Коммент для скринов

    Машина голов, забьет 50, лучшее подписание

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  20. mr-s1n1st3r 18.01.2019 20:44 # mr-s1n1st3r
    Он на них поссал в прошлый раз, выбрав Милан, а они его ждут. Всё, что нужно знать о Членси.

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