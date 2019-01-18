Игуаина ждут в Лондоне в ближайшие 48 часов

Нападающий Гонсало Игуаин прибудет в Лондон в ближайшие 48 часов, чтобы завершить все формальности, связанные со своим переходом в "Челси".

Подтверждение о переходе Игуаина к "синим" ожидалось многими еще сегодня утром — в срок к матчу Премьер-Лиги против "Арсенала" в субботу.



Однако уложиться в отведенное время не удалось. Более того, 31-летний аргентинец, который первую половину этого сезона провел в "Милане" на правах аренды из "Ювентуса", до сих пор даже не прилетел в Лондон, а главный тренер "синих" Маурицио Сарри на своей пресс-конференции признал, что находится в полном неведении относительно этой ситуации.



Казалось бы, переход Игуаина к "Челси" оказался под вопросом, однако авторитетное издание The Guardian спешит развеять появившиеся сомнения. В ближайшие дни Сарри все-таки воссоединится с нападающим, который демонстрировал выдающуюся результативность во время их совместной работы в "Наполи".



В предстоящий уикенд Игуаин все-таки прибудет в столицу Англии, чтобы пройти медицинское обследование и обсудить личные условия. По информации источника, "синие" возьмут Гонсало во временное пользование до конца сезона с опцией продления аренды на 12 месяцев или выкупа при соблюдении условий по голам и сыгранным матчам.



В данный момент в "Челси" надеются завершить трансфер Игуаина в срок к ответному полуфинальному матчу Кубка Лиги против "Тоттенхэма" в следующий четверг — "синим" обязательно нужно побеждать после минимального поражения в первой встрече.



Арендовав Игуаина, "Челси" позволит Альваро Морате провести остаток сезона в "Атлетико". По слухам, испанский нападающий уже договорился к клубом из Мадрида и лишь ожидает отмашки из Лондона, чтобы заключить сделку.