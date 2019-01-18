Игуаина ждут в Лондоне в ближайшие 48 часов
Нападающий Гонсало Игуаин прибудет в Лондон в ближайшие 48 часов, чтобы завершить все формальности, связанные со своим переходом в "Челси".
Подтверждение о переходе Игуаина к "синим" ожидалось многими еще сегодня утром — в срок к матчу Премьер-Лиги против "Арсенала" в субботу.
Однако уложиться в отведенное время не удалось. Более того, 31-летний аргентинец, который первую половину этого сезона провел в "Милане" на правах аренды из "Ювентуса", до сих пор даже не прилетел в Лондон, а главный тренер "синих" Маурицио Сарри на своей пресс-конференции признал, что находится в полном неведении относительно этой ситуации.
Казалось бы, переход Игуаина к "Челси" оказался под вопросом, однако авторитетное издание The Guardian спешит развеять появившиеся сомнения. В ближайшие дни Сарри все-таки воссоединится с нападающим, который демонстрировал выдающуюся результативность во время их совместной работы в "Наполи".
В предстоящий уикенд Игуаин все-таки прибудет в столицу Англии, чтобы пройти медицинское обследование и обсудить личные условия. По информации источника, "синие" возьмут Гонсало во временное пользование до конца сезона с опцией продления аренды на 12 месяцев или выкупа при соблюдении условий по голам и сыгранным матчам.
В данный момент в "Челси" надеются завершить трансфер Игуаина в срок к ответному полуфинальному матчу Кубка Лиги против "Тоттенхэма" в следующий четверг — "синим" обязательно нужно побеждать после минимального поражения в первой встрече.
Арендовав Игуаина, "Челси" позволит Альваро Морате провести остаток сезона в "Атлетико". По слухам, испанский нападающий уже договорился к клубом из Мадрида и лишь ожидает отмашки из Лондона, чтобы заключить сделку.
18.01.2019 20:35
Просмотров: 1370
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Игаина ждут лучшие достопримечательности мира, ведь ЛОндон - это очень богатой культурой город. это потрясающее своей историчностью место заставляет испытывать экста..
(ответить)
челси бузинесс кар
(ответить)
«Зенит» просит 50 млн евро за Леандро Паредеса. Такую сумму не хочет платить ни «ПСЖ» ни «Челси».
[Paris United]
Вот и раздавай этим хуесосам бесплатно Ивановичей.
(ответить)
Скюмам масти - пинсам по пасти!
(ответить)
Ну норм чё, если заиграет, то арендуем ещё на год или выкупим. Хуже в любом случае не будет. Этот хоть под прострел нормально подставить свою ногу в состоянии.
(ответить)
В составе: лентяи, скамеечники, травмированные, толстяки, крысы, низкорослые, сын и просто Пенсионеры.
Пздц. Как с "этим" с Пепом тягаться
(ответить)
Удачи Челси в ЛЕ!
(ответить)
Игуана настолько плоха, что ее в сезон аренды - переарендовывают леол
но для ЛЕ нормальный вариант
(ответить)
говно игрок
КОРОЛИ НА ТРОНЕ
(ответить)
Кто - нибудь был на Самуи или Пангае в Тае.
Не могу выбрать куда полететь отдыхать в марте.
Без рофла, кто - то ездил?
Может подскажет кто.
(ответить)
Пздц кризис в мире) раньше зимнее то в апл гудел
(ответить)
Можно попробывать, проект на сезон два, риск минимальный. Может пойдёт формат как с Это негретёнко пенсионером! Помню как Это отгрузил маню трёшку...
(ответить)
молодой перспективный нап)
(ответить)
Подпишут по стандарту в понедельник
(ответить)
глобальный план обоих по планомерному себестьяну и дальнейшему воссоединению в клубе топ.
(ответить)
Очередной мусор, который сосарри тащит со старого места работы, надеюсь, что ошибаюсь.
(ответить)
Забьет 300 голов
Станет легендой Челси
(ответить)
Цвиркуны, шо по Сону, он уже свалил?
(ответить)
Коммент для скринов
Машина голов, забьет 50, лучшее подписание
(ответить)
Он на них поссал в прошлый раз, выбрав Милан, а они его ждут. Всё, что нужно знать о Членси.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий