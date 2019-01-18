"Сити" определил трех-четырех игроков на роль преемника Фернандиньо

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что на радаре его клуба есть три-четыре игрока на роль преемника Фернандиньо.

В мае Фернандиньо исполнится уже 34 года, однако он остается важнейшим игроком "горожан". В этом сезоне Премьер-Лиги бразильский опорник пропустил только два матча, и оба завершились поражениями — от "Кристал Пэлас" и "Лестера".



Поиск преемника для Фернандиньо остается приоритетной задачей для "Сити", и работа над этим вовсю ведется, даже несмотря на то, что в январе Гвардиола покупок не ожидает.



"Учитывая то, как мы играем, нам нужен парень, который силен физически, а также быстро мыслит и понимает, в какой зоне появится свободное пространство".



"Чем больше он умеет, тем лучше. Знаю, найти игрока, который умет все, непросто. Нужно, чтобы тебя устраивала цена, чтобы агент и клуб могли договориться, поэтому посмотрим".



"Определили ли мы подходящих игроков? Да, многих. Есть трое или четверо, за кем мы следим. Мы ищем новичка на этой позицию", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Также каталонец хотел бы укрепить позицию левого защитника, которую он вынужден затыкать Александром Зинченко и Фабианом Дельфом из-за очередной травмы Бенжамена Менди.



"Мы уцелели в прошлом сезоне без Менди и пока справляемся в этом сезоне, но мы действительно думаем об этом, да", — добавил Гвардиола.