Почеттино исключает переход Росси в "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино опроверг слухи, что его клуб может подписать свободного агента Джузеппе Росси.

Как известно, в ближайшие недели "шпоры" будут вынуждены обходиться без нападающих Харри Кейна, выбывшего с травмой лодыжки, и Сон Хен Мина, уехавшего выступать за сборную Южной Кореи на Кубке Азии.



Одним из игроков, которых сватают в "Тоттенхэм" в связи с этой ситуацией, является Росси. В данный момент 31-летний итальянец поддерживает форму со своим бывшим клубом "Манчестер Юнайтед" и доступен безо всякой компенсации.



Однако Почеттино не собирается приглашать Джузеппе и по-прежнему верит, что "шпоры" справятся своими силами.



"Каждое трансферное окно упоминается куча имен. Думаю, это просто очередное имя в этом списке. Это всего лишь слух. Мы не рассматриваем такую возможность".



"Мы по-прежнему позитивно настроены и верим, что сможем справиться в этой ситуации. У нас достаточно игроков, чтобы закрыть эту зону, и эта ситуация не повлияет на наши трансферные планы", — цитирует Почеттино Sky Sports.