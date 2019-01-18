"Хаддерсфилд" договаривается с тренером резерва "Боруссии"

Ведущий поиски нового главного тренера "Хаддерсфилд" вступил в переговоры с наставником резервной команды дортмундской "Боруссии" Яном Зивертом.

Напомним, на текущей неделе "терьеры" по обоюдному согласию сторон расстались с Дэвидом Вагнером, при котором команда закрепилась на дне Премьер-Лиги и сейчас отстает от спасительного места уже на восемь очков.



Продолжить дело Вагнера может его молодой соотечественник Зиверт. Отдельные немецкие медиа сообщают, что Ян уже согласился возглавить "Хаддерсфилд", однако The Telegraph считает эту информацию преждевременной.



Тем не менее, 36-летний немец действительно общается с аутсайдером Премьер-Лиги и может быть назначен до выездного матча против "Манчестер Сити" в воскресенье.



Зиверт тренирует вторую команду "Боруссии" с июля 2017, когда он пришел на на место Даниэля Фарка, нынешнего рулевого "Норвича". В бытность игроком Ян выступал на позиции опорного полузащитника.