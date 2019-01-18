Клопп: "Новый контракт Робертсона — хороший знак для "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал подписание нового контракта с защитником Энди Робертсоном "хорошим знаком" для мерсисайдского клуба.

Накануне Робертсон стало очередным игроком, связавшим свое будущее с "Ливерпулем". Таким образом, "красные" гарантировали, что четверка основных защитников сможет остаться вместе на следующие пять лет.



Клопп восхищается 24-летним капитаном сборной Шотландии, который приезжал на "Энфилд" из "Халла" в 2017 году отнюдь не на роль основного игрока, а также счастлив тем, что его подопечные охотно соглашаются на новые сделки.



"Я очень рад новому контракту Робби, это действительно классная новость. Это очень особенная история — я восхищен его развитием, он добился выдающегося прогресса".



"Никто не ожидал этого, но мы надеялись на это. Славно, что этот парень есть у нас. Он не только великолепный игрок, но еще лучше как человек. Благодаря ему я слегка улучшил свой шотландский, что помогает мне лучше понимать Кенни Далглиша!"



"Когда тебе удается на раннем этапе продлить контракты с игроками, это всегда хороший знак. Эти парни находятся в очень хорошем возрасте, и если нам удастся сохранить их вместе, будет замечательно. Они на полпути в своем развитии, так что это хорошая новость для "Ливерпуля".



"Здесь у нас 17-18 хороших игроков плюс молодые парни. У этого состава большое будущее", — цитирует Клоппа Sky Sports.