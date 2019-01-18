ПСЖ пытается увести Паредеса из под носа у "Челси"
"Челси" рискует упустить свою приоритетную цель на замену Сеску Фабрегасу после того, как в борьбу за полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса вступил ПСЖ.
Напомним, ранее в январе "синие" продали Фабрегаса в "Монако" за 10 миллионов фунтов. Лишь сегодня главный тренер "Челси" Маурицио Сарри снова напомнил, что ему нужен новый полузащитник.
Наиболее вероятной заменой Фабрегасу считался Паредес, однако сейчас Sky Sports сообщает, что ПСЖ не только вступил в борьбу за Леандро, но и уже сделал свое предложение в размере 31 млн. фунтов.
Таким образом, теперь "Челси" не только придется перебить предложение ПСЖ, но и убедить теплолюбивого аргентинца, не сумевшего адаптироваться к жизни в России, что Лондон лучше Парижа.
Также можно предположить, что "синие" обратятся к альтернативным целям, одной из которых является Николо Барелла из "Кальяри". Правда, 21-летний итальянец будет стоит еще дороже — около 45 млн. фунтов.
18.01.2019 17:15
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Последние комментарии:
Зенит спецом распиарил его в ПСЖ, чтоб набить цену.
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уводите
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пусть забирают этого теплолюбивца, почитав о нем поподробнее, можно сказать, что он в АПЛ провалится или будет в лазарете постоянно, ибо физического контакта избегает, любит играть на читсых мячах. такое 0вн0 у нас уже есть в лице сынка Жоржика
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Кажется, у Абраши бабки для Челси заканчиваются, финиш)
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Пидоры, только попробуйте проебите его.
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Придется брать Бареллу. Причем не игрока, а макароны.
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Пинсы, хватит там торговаться за каждый лям, а то придется покупать очередного говниньо из серии А еще дороже.
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