Сарри не знает, как обстоят дела с Игуаином, и все еще хочет полузащитника

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри не смог внести ясность в ситуацию с нападающим Гонсало Игуаином, так повторно потребовав от своего руководства купить ему полузащитника.

Новость о переходе Игуаина из "Ювентуса" на правах аренды болельщики "синих" ожидали еще сегодня утром, чтобы Гонсало мог быть заявлен на дерби против "Арсенала" в субботу.



Однако этот дедлайн был просрочен. Во время своей пресс-конференции Сарри не смог объяснить, как обстоят дела с переходом 31-летнего аргентинца.



"Я не знаю. Я хочу быть честен с вами. Мне нечем вам помочь", — цитирует Сарри Daily Mail.



Зато Маурицио сообщил, что по-прежнему ожидает обзавестись полузащитником взамен проданному в "Монако" Сеску Фабрегасу.



"Вы знаете мое мнение насчет необходимости замены для Сеска. На мой взгляд, нам нужен такой игрок. Марина (Грановская) знает об этом, но в данный момент я не испытываю разочарования".



"Я поговорил с Мариной еще пару недель назад, поэтому она очень хорошо знает мое мнение, как нам улучшить команду. Дальше я должен сосредоточиться на поле, на матчах, на тренировках".



"Я не звоню ей каждый вечер, иначе я бы потратил все свои душевные силы на трансферный рынок. Лучше я поберегу энергию для того, что происходит на поле, поэтому я не могу вам помочь", — добавил Сарри.