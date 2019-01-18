"Сити" вел переговоры о покупке Терри у "Челси"
Бывший исполнительный директор "Манчестер Сити" Гарри Кук рассказал, что летом 2009 "горожане" вели переговоры о покупке защитника Джона Терри у "Челси".
Согласно слухам, ходившим в то время, "Сити" пытался переманить капитана "синих", предлагая тому пятилетний контракт с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю.
Однако Терри так и не решился бросить "Челси". Джон отверг интерес "горожан" и уже в августе того года продлил сотрудничество с "синими".
"Мы вели переговоры насчет его перехода, общаясь с (экс-исполнительным директором "Челси") Питером Кеньоном. Мы сказали, что хотели бы купить Джона и хотели бы побеседовать с ним".
"Думаю, Питер Кеньон был более уверен, что Джон Терри никуда не уйдет, чем сам Джон. Мы общались и с Джоном, но он решил остаться в "Челси", и это вполне справедливо. В процессе переговоров мы так и не достигли этапа, чтобы у нас был контракт, ожидающий подписи".
"Джон — истинный лидер, а раздевалка нуждается в лидерских качествах. Он обладал опытом выступлений в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, был игроком сборной Англии и, вероятно, не уступал никому из защитников, которыми мы тоже интересовались".
"Игрок вроде Терри добавил бы новое измерение растущему "Манчестер Сити", но, к сожалению, этого перехода не случилось", — сообщил Кук в подкасте Sky Sports.
18.01.2019 16:00
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Спорят они 6лядь
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Миха, что за фотка? Это же фотошоп.
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Помню, было дело перед началом сезона 09/10.
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у мешков даже цвет футболок схожий практически) а на Альбионе рулит красный цвет, вон на троне сейчас тоже краснозадые, правда ненадолго
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