"Сити" вел переговоры о покупке Терри у "Челси"

Бывший исполнительный директор "Манчестер Сити" Гарри Кук рассказал, что летом 2009 "горожане" вели переговоры о покупке защитника Джона Терри у "Челси".

Согласно слухам, ходившим в то время, "Сити" пытался переманить капитана "синих", предлагая тому пятилетний контракт с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю.



Однако Терри так и не решился бросить "Челси". Джон отверг интерес "горожан" и уже в августе того года продлил сотрудничество с "синими".



"Мы вели переговоры насчет его перехода, общаясь с (экс-исполнительным директором "Челси") Питером Кеньоном. Мы сказали, что хотели бы купить Джона и хотели бы побеседовать с ним".



"Думаю, Питер Кеньон был более уверен, что Джон Терри никуда не уйдет, чем сам Джон. Мы общались и с Джоном, но он решил остаться в "Челси", и это вполне справедливо. В процессе переговоров мы так и не достигли этапа, чтобы у нас был контракт, ожидающий подписи".



"Джон — истинный лидер, а раздевалка нуждается в лидерских качествах. Он обладал опытом выступлений в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, был игроком сборной Англии и, вероятно, не уступал никому из защитников, которыми мы тоже интересовались".



"Игрок вроде Терри добавил бы новое измерение растущему "Манчестер Сити", но, к сожалению, этого перехода не случилось", — сообщил Кук в подкасте Sky Sports.