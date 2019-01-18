Жиру не жалеет, что променял "Арсенал" на "Челси"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру заявил, что не жалеет о уходе из "Арсенала" и предвкушает свой первый матч на "Эмирейтс" после смены клуба год назад.

Присоединившись к "синим", Жиру так и не обрел регулярной игровой практики. За эти 12 месяцев Оливье отметился только 20 появлениями в стартовом составе.



Ситуация 32-летнего француза может только усугубиться после перехода к "синим" Гонсало Игуаина, большого любимчика главного тренера Маурицио Сарри, однако Жиру ни о чем не жалеет.



"Люди понимают, почему я должен был уйти. Это был не мой выбор, но это была отличная возможность, чтобы показать свое желание продолжать выступать в Премьер-Лиге, особенно за такой большой клуб, как "Челси".



"Я хорошо адаптировался, мы выиграли Кубок Англии, и я смог играть здесь чаще, чем играл в "Арсенале". Кроме того, я хорошо выступил на Чемпионате Мира со сборной Франции, так что решение уйти было определенно хорошим решением для меня".



"Однако болельщики "Арсенала" никогда не забывают, что ты для них сделал. Они удивительно ко мне относились на протяжении многих лет, за которые я значительно прибавил. Я многим им обязан. Будет замечательно туда вернуться".



"Буду ли я праздновать, если забью "Арсеналу"? Нет, я не такой. Для меня было бы особенно сыграть против них. Если я забью, я проявлю уважение ко всем", — сообщил Жиру Evening Standard.