"Кардифф" арендовал Умара Ниассе у "Эвертона"

Ведущий борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Кардифф" одолжил у "Эвертона" до конца сезона нападающего Умара Ниассе.

Ниассе прибыл в английский футбол в феврале 2016 из московского "Локомотива" и с тех пор забил 12 голов в Премьер-Лиге — за "Эвертон" и "Халл", где он побывал в аренде.



В этом сезоне 28-летний сенегалец принял участие всего в семи матчах, поэтому главный тренер "ирисок" Марку Силва спокойно отпустил Умара, несмотря на определенные проблемы своей команды с нападением.



"Я испытал облегчение. Я думал, мы все уладим еще вчера, поэтому было немного неспокойно откладывать сделку на утро. Однако теперь все готово, и приятно осознавать, что он доступен для выбора", — сообщил главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок.