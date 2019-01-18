"Борнмут" не получал предложений по Уилсону

Наставник "Борнмута" Эдди Хау заявил, что его клуб не получал никаких предложений по нападающему Каллуму Уилсону или по кому-либо из других игроков в январе.

В это трансферное окно Уилсона активно сватают в "Челси" на замену Альваро Морате и в "Вест Хэм" на замену Марко Арнаутовичу. По слухам, "вишенки" даже установили цену в 75 миллионов фунтов за своего бомбардира.



Спекулирует пресса и насчет будущего некоторых других игроков "Борнмута". Например, защитника Натана Аке сватают в "Манчестер Юнайтед", а также назад в "Челси". Однако все это так и остается на уровне слухов.



"Никакого интереса ни к кому из наших игроков нет. Все это — исключительно спекуляции, что понятно для этого месяца".



"Какой-либо интерес или конкретные запросы? Нет, ничего такого".



"Я не хочу подвергать Каллума или кого-либо из своих игроков дополнительному давлению, рассуждая о вещах, которые не важны. Каллуму лишь важно упорно работать на команду и стабильно показывать свою лучшую игру".



"Я бы порекомендовал ему сосредоточиться на "Борнмуте" и не отвлекаться на трансферные слухи", — цитирует Хау Sky Sports.