Сульшер уверен, что Моуриньо найдет новую работу

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что у его предшественника Жозе Моуриньо не возникнет проблем с поиском топ-клуба.

Накануне Моуриньо, уволенный из "Юнайтед" в декабре, дал большое видеоинтервью beIN Sports. Среди прочего, Жозе объявил, что "принадлежит футболу топ-уровня", как он сам это назвал.



И хотя есть ощущение, что португальский специалист слегка подпортил свою репутацию негативной манерой работы и негативным стилем игры в этом сезоне, Сульшер уверен, что спрос на услуги Моуриньо будет высоким.



"А почему нет? Он великолепный тренер, и с теми результатами, которых он добивался, я не думаю, что у него возникнут сложности с поиском работы", — цитирует Сульшера Sky Sports.



Также Оле Гуннар назвал еще одну вещь, которую он сделает по-другому, нежели Моуриньо. В отличие от предшественника, норвежец не будет жить в отеле.



"Пока я все еще живу в отеле, но я уже нашел местечко, и переезд не за горами. Я немного покатался по окрестностям, чтобы освежить воспоминания. У меня здесь есть друзья и товарищи, так что я не одинок", — добавил Сульшер.