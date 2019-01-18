Олбрайтон заключил новый контракт с "Лестером"

Вингер "Лестера" Марк Олбрайтон заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2022 года.

Олбрайтон выступает за клуб с "Кинг Пауэр" после своего перехода из "Астон Виллы" в 2014 году. За это время Марк сыграл более 170 матчей и забил 13 голов.



Вместе с "лисами" Олбрайтон завоевал титул Премьер-Лиги в сезоне 2015/16, а также стал автором первого гола "Лестера" в Лиге Чемпионов в истории.



В этом сезоне Премьер-Лиги 29-летний англичанин принял участие во всех матчах, за исключением одного. Марк отлично себя чувствует в "Лестере", а потому решение о продлении сотрудничества было для него легким.



"Я всегда был открыт к новой сделке, и клуб мне ее предложил. Я хорошо здесь провожу время и надеюсь, так все и останется", — сообщил Олбрайтон.