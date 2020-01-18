Феллайни пропустит до месяца с травмой

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни пропустит до одного месяца с травмой икроножной мышцы.

31-летний бельгиец сыграл лишь 31 минуту в шести матчах "красных дьяволов" при временно исполняющем обязанности главного тренера Оле Гуннаре Сульшере.



В прессе уже поползли слухи, что после увольнения Жозе Моуриньо "Юнайтед" может отказаться от Феллайни. Полученная на тренировке травма только усугубляет положение Маруана.



"Он, наверное, пропустит от трех до четырех недель. Он повредил икроножную мышцу на тренировке. и это грустно. Все мы знаем, что может дать команде Фелли. Он будет упорно трудиться, чтобы вернуться к тем большим матчам, что нас ждут", — цитирует Сульшера Evening Standard.



Также Сульшер сообщил, что не представляет себе уход молодого Скотта Мактоминей в аренду после потери с травмой Феллайни.