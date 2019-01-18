Клубы Премьер-Лиги продолжают зарабатывать и тратить больше всех

Представители Премьер-Лиги по-прежнему являются самыми зарабатывающими и самыми тратящими в Европе, о чем свидетельствует свежий отчет УЕФА о финансовом состоянии клубов.

В 2017 году клубы Премьер-Лиги суммарно заработали 4.6 миллиарда фунтов — гораздо больше, чем представители испанской Ла Лиги (2.5 млрд. фунтов), немецкой Бундеслиги (2.4 млрд. фунтов), итальянской Серии А (1.9 млрд. фунтов) и французской Лиги 1 (1.4 млрд. фунтов).



Если говорить об индивидуальных показателях, то самым зарабатывающим клубом в отчетном периода был "Манчестер Юнайтед". Доход "красных дьяволов" составил 593 млн. фунтов — на несколько сотен тыс. фунтов больше, чем доход "Реала".



В топ-30 самых зарабатывающих клубов Европы оказалось сразу 13 представителей Премьер-Лиги, и во многом это благодаря выгодным телевизионным контрактам, которые в среднем дают 54 процента всех доходов в высшем английском дивизионе.



Вместе с тем увеличились и расходы. Общая зарплатная ведомость клубов Премьер-Лиги составила 2.6 млрд. фунтов, с лихвой перекрыв остальные лиги — и это несмотря на падение курса фунта по отношению к евро, ведь оригинальный отчет УЕФА составляет с использованием общеевропейской валюты.



Из 20 клубов с самыми большими зарплатными ведомостями девять оказались из Премьер-Лиги, причем один из них, "Кристал Пэлас", тратит на зарплаты пугающие 79 процентов от того, что зарабатывает.