"Челси" готов платить Хадсон-Одои 70 тысяч фунтов в неделю

Каллум Хадсон-Одои "Челси" предпримет отчаянную попытку сохранить нападающего Каллума Хадсон-Одои, предложив юниору, сыгравшему чуть более десятка матчей за первую команду, контракт с зарплатой в 70 тысяч фунтов в неделю.

Несмотря на то, что за свою карьеру 18-летний Хадсон-Одои еще не выходил в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, ранее в этом месяце "Бавария" выразила готовность заплатить 35 млн. фунтов в качестве компенсации за английского юниора.

Проблема для "синих" в том, что они не могут просто отвергать предложения из Мюнхена — вопрос с будущим Каллума требует решения, ведь действующий контракт игрока истекает уже в конце следующего сезона.

Отчаянно желая сохранить своего воспитанника, находящегося под впечатлением от настойчивости "Баварии", "Челси" предложит Хадсон-Одои, сейчас зарабатывающему 22 тыс. фунтов в неделю, заключить весьма заманчивый контракт.

Как сообщает Daily Mail, клуб со "Стэмфорд Бридж" готов сделать Хадсон-Одои одним из самых высокооплачиваемых тинейджеров мира, увеличив базовый оклад Каллума до 50 тыс. фунтов в неделю. При выполнении определенных условий игрок и вовсе сможет получать по 70 тыс. фунтов каждые семь дней.

Если и это не убедит Хадсон-Одои остаться в родном клубе, тогда у "Челси" не останется иного выбора, кроме как пойти на сделку с "Баварией".


Метки Бавария, контракты, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. chebrec 18.01.2019 10:11 # chebrec
    70 тыщ за патриотизм к клубу
    Но это пока 70 тыщ

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  2. j-silver 18.01.2019 10:08 # j-silver
    должен согласиться, если не тупой. хотя этих негров хер пойми что у них в башке. ты ему зп 70 тыщ в неделю, а он пойдет и какойнить севенэлевен или фемилимарт ограбит, скажет я по привычке, машинально.
    а баварии если так припекло, то лямов 50 то надо пытаться с них слупить

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  3. ry-l 18.01.2019 09:59 # ry-l
    6ля, ну отказывается руководство на своих же ошибках учиться, ну идиоты пздц. Мало им одной крысы, которая перманентно смотрела в сторону Мадрида, так теперь настойчиво хотят еще одну крысу себе сделать.

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  4. nismo21 18.01.2019 09:58 # nismo21
    единственное чем они могут заманить молодого таланта)) впрочем ничего нового для синей помойки

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