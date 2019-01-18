"Челси" готов платить Хадсон-Одои 70 тысяч фунтов в неделю
"Челси" предпримет отчаянную попытку сохранить нападающего Каллума Хадсон-Одои, предложив юниору, сыгравшему чуть более десятка матчей за первую команду, контракт с зарплатой в 70 тысяч фунтов в неделю.
Несмотря на то, что за свою карьеру 18-летний Хадсон-Одои еще не выходил в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, ранее в этом месяце "Бавария" выразила готовность заплатить 35 млн. фунтов в качестве компенсации за английского юниора.
Проблема для "синих" в том, что они не могут просто отвергать предложения из Мюнхена — вопрос с будущим Каллума требует решения, ведь действующий контракт игрока истекает уже в конце следующего сезона.
Отчаянно желая сохранить своего воспитанника, находящегося под впечатлением от настойчивости "Баварии", "Челси" предложит Хадсон-Одои, сейчас зарабатывающему 22 тыс. фунтов в неделю, заключить весьма заманчивый контракт.
Как сообщает Daily Mail, клуб со "Стэмфорд Бридж" готов сделать Хадсон-Одои одним из самых высокооплачиваемых тинейджеров мира, увеличив базовый оклад Каллума до 50 тыс. фунтов в неделю. При выполнении определенных условий игрок и вовсе сможет получать по 70 тыс. фунтов каждые семь дней.
Если и это не убедит Хадсон-Одои остаться в родном клубе, тогда у "Челси" не останется иного выбора, кроме как пойти на сделку с "Баварией".
18.01.2019 09:00
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Последние комментарии:
70 тыщ за патриотизм к клубу
Но это пока 70 тыщ
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должен согласиться, если не тупой. хотя этих негров хер пойми что у них в башке. ты ему зп 70 тыщ в неделю, а он пойдет и какойнить севенэлевен или фемилимарт ограбит, скажет я по привычке, машинально.
а баварии если так припекло, то лямов 50 то надо пытаться с них слупить
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6ля, ну отказывается руководство на своих же ошибках учиться, ну идиоты пздц. Мало им одной крысы, которая перманентно смотрела в сторону Мадрида, так теперь настойчиво хотят еще одну крысу себе сделать.
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единственное чем они могут заманить молодого таланта)) впрочем ничего нового для синей помойки
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