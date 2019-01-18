"Челси" готов платить Хадсон-Одои 70 тысяч фунтов в неделю

"Челси" предпримет отчаянную попытку сохранить нападающего Каллума Хадсон-Одои, предложив юниору, сыгравшему чуть более десятка матчей за первую команду, контракт с зарплатой в 70 тысяч фунтов в неделю.

Несмотря на то, что за свою карьеру 18-летний Хадсон-Одои еще не выходил в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, ранее в этом месяце "Бавария" выразила готовность заплатить 35 млн. фунтов в качестве компенсации за английского юниора.



Проблема для "синих" в том, что они не могут просто отвергать предложения из Мюнхена — вопрос с будущим Каллума требует решения, ведь действующий контракт игрока истекает уже в конце следующего сезона.



Отчаянно желая сохранить своего воспитанника, находящегося под впечатлением от настойчивости "Баварии", "Челси" предложит Хадсон-Одои, сейчас зарабатывающему 22 тыс. фунтов в неделю, заключить весьма заманчивый контракт.



Как сообщает Daily Mail, клуб со "Стэмфорд Бридж" готов сделать Хадсон-Одои одним из самых высокооплачиваемых тинейджеров мира, увеличив базовый оклад Каллума до 50 тыс. фунтов в неделю. При выполнении определенных условий игрок и вовсе сможет получать по 70 тыс. фунтов каждые семь дней.



Если и это не убедит Хадсон-Одои остаться в родном клубе, тогда у "Челси" не останется иного выбора, кроме как пойти на сделку с "Баварией".