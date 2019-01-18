Пеллегрини готов отпустить Арнаутовича по правильной цене

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини объявил, что нападающий Марко Арнаутович волен уйти из клуба по правильной цене.

На прошлой неделе "молотобойцы" отклонили предложение "Шанхай СИПГ" в 35 миллионов фунтов о покупке Арнаутовича, после чего Марко через своего брата и агента потребовал отпустить его в Китай, а клуб в ответ призвал игрока соблюдать условия контракта.



Тем не менее, эта ситуация имеет все шансы разрешиться миролюбиво. Пеллегрини намекает, что "Вест Хэм" ждет улучшенного предложения по 29-летнему австрийцу.



"Когда тебе предлагают столь заманчивые условиях, каждый захочет уйти, но у него есть контракт здесь. В ближайшие дни мы узнаем, что произойдет".



"Если я скажу, что игрок должен остаться, игрок останется. Но я, будучи тренером, обязан принять лучшее решение для игрока и клуба, для обеих сторон".



"Если для обеих сторон будет возможна хорошая сделка, мы отпустим Марко", — цитирует Пеллегрини BBC.