"Юнайтед" готовит новый контракт для Рэшфорда

"Манчестер Юнайтед" готов наградить нападающего Маркуса Рэшфорда новым контрактом с удвоенной зарплатой.

В первой половине этого сезона Рэшфорд не всегда проходил в стартовый состав, а когда появлялся на поле, то зачастую был вынужден играть на фланге.



Однако Маркус смог найти выход из затруднительного положения. 21-летний англичанин начал добавлять еще перед увольнением Жозе Моуриньо, а после назначения тренером Оле Гуннара Сульшера и вовсе утвердился в качестве основного нападающего команды.



Сейчас Рэшфорд может похвастать шестью голами и тремя результативными передачами в девяти последних матчах, и это стало сигналом для клуба, что Маркус заслуживает награды за продемонстрированный прогресс.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материал, "Юнайтед" готов начать переговоры с Рэшфордом о новом контракте с зарплатой в 150 тысяч фунтов в неделю.



Добавим, что действующий контракт Маркуса истекает в конце следующего сезона, но предусматривает опцию продления на 12 месяцев. С помощью новой сделки "красные дьяволы" надеются оградить своего воспитанника от интереса "Реала" и "Ювентуса".