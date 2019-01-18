Человек на синем ведре

Марсело Бьелса — один из самых легендарных тренеров современности, чьи чудачества не перестают удивлять, а абсолютная любовь к футболу — восхищать. Английский футбол только знакомится с аргентинским тренером, но уже сейчас очевидно — с Бьелсой скучно не будет.

Первая работа Марсело Бьелсы в его тренерской карьере была в университете Буэнос-Айреса. Он не реализовал себя как игрок, так как был слишком медленным даже для центрального защитника, сыграв всего четыре раза за "Ньюэллс Олд Бойз". Некоторое время он скитался по низшим лигам, параллельно изучая агрономию и физкультуру. Университет Буэнос-Айреса стал для него трамплином к великим делам, но изначально Бьелса не стремился к каким-то достижениям. Он просто делал свою работу дотошно — точно так же, как сейчас и всегда. Чтобы создать университетскую команду из 20 футболистов, он просмотрел 3000 игроков.



63-летний менеджер "Лидса" дотошным был всегда — это качество не пришло к нему с работой в большом футболе, а было врожденным. Когда ему дали работу в молодежном секторе "Ньюэллс Олд Бойз", он задался вопросом: не упускают ли аргентинские клубы талантливых игроков. Он достал карту страны, разделил ее на 70 сегментов и организовал просмотр игроков, не задействованных в больших клубах, в каждом из них. Так как Бьелсе не нравится летать, он пришел к тому, что проехал более чем 5000 миль на своем Fiat 147, чтобы посетить как можно больше просмотров и оценить лично как можно больше молодых игроков. Этот пример идеально отображает масштабы дотошности Бьелсы и своеобразность его подходов к реализации собственных замыслов.



Пресс-конференция Марсело Бьелсы в четверг, ставшая настоящей сенсацией, была необычной не столько из-за раскрытых на ней данных, большая часть которых доступна всем пользователям Wyscout, а в первую очередь той целью, которую преследовал Бьелса. Дело не в данных, не в тех деталях собственной работы, которые раскрыл Марсело, не в том, что он лично вовлечен во все процессы, которые происходят в его клубе. Дело в том, что Бьелса счел нужным извиниться перед английской общественностью за обвинения в шпионаже 70-минутной презентацией в PowerPoint.







Кто-то, как Фрэнк Лэмпард, до сих пор не смог понять, что Бьелса не хвалился собственным уровнем аналитической подготовки (хоть он и достоин восхищения!), а просто хотел показать, что на самом деле в шпионаже не было никакого практического смысла. Кроме одного: успокоить "демонов" дотошности Бьелсы, которые всегда говорят ему о том, что он мог бы подготовиться к игре лучше.



Давайте вкратце разберемся со "шпионажем". На общественной земле был пойман человек с биноклем, который заглядывал через забор во время тренировки "Дерби Каунти". Это совсем не промышленный шпионаж высшего разряда. Не было никакого вторжения, взлома и проникновения, никакого преступления или нарушения каких-то правил, кроме разве что смутного ощущения, что такого рода вещи не вполне этичны. Подчеркнем: не вполне этичны для английского футбола, так как совсем недавно мы узнали, что даже новый менеджер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль во время отпуска лично посещал на велосипеде сборы дортмундской и менхенгладбахской "Боруссий", чтобы с тем же биноклем издали наблюдать за тренировками соперников.



Интересно, что жалоба на Бьелсу была подана бывшим полузащитником, который добился наибольшего успеха под руководством менеджера, который нарушил массу писаных и неписанных правил и моральных кодексов. К примеру, сеу Жозе прятался в корзине для белья, чтобы присутствовать в раздевалке и наблюдать за игрой, на которую был дисквалифицирован.



Бьелса, как человек, который живет в своем мире, где есть много футбольных матчей — его команды и ее соперников — и больше не помещается ничего, был искренне ошарашен обвинением в нарушении правил честной игры. В футболе очень мало людей, способных признавать свои ошибки, но Марсело точно к ним не относится. Когда в качестве менеджера сборной Аргентины его удалили во время игры с Колумбией, где его команда проигрывала 0:3, а Мартин Палермо не забил три пенальти в одном матче, он извинился перед судьей. Во время же работы в Бильбао он сам подал на себя заявление в полицию после ссоры со строителем.



Бьелса — не тот, кто видит мир в бело-черных тонах и делит всех людей на друзей и врагов, поэтому обвинения в использовании нечестных методов погрузили его в состояние саморефлексии. В 1992 году Бьелса, после раннего успеха в "Ньюэллс" обнаружил, что его команда категорически не может найти оптимальную форму, а он не понимает, почему так происходит. Когда его команда готовилась к игре с "Унионом" из Санта-Фе, он заперся у себя в комнате в отеле "Конкистадор" и обдумывал все свои действия у руля команды. Он позвонил своей жене Лауре и объяснил ей, что не понимает, что с ним происходит — его дочь недавно пережила серьезную болезнь, но он сам хочет провалиться сквозь землю из-за неудачных результатов его команды.



В конце концов, Бьелса собрал всю команду (в ней был и 19-летний Маурисио Почеттино, к родителям которого тренер как-то пожаловал ночью, чтобы осмотреть ноги подопечного, когда тот спал) и спросил, верят ли игроки в его методы работы и в то, что они делают. Он был готов поменять методы работы на более ортодоксальные, если бы они захотели, но футболисты убедили Бьелсу продолжать идти по намеченному плану. В итоге "Ньюэллс" выиграл чемпионат и вышел в финал Копа Либертадорес.



Точно такое же собрание Бьелса провел в четверг — он рассказал в свойственной ему необычной манере, почему послал шпиона на базу "Дерби", а также с присущей ему патологической честностью признал, что делал так перед матчами со всеми соперниками по Чемпионшипу. Самое увлекательное во всем увиденном — Бьелса признал, что это действие не имело никакого практического смысла с тем уровнем разбора соперников, который он применяет, но он просто не мог поступить иначе, так как его бы съело чувство вины от того, что мог это сделать, но не сделал.



Искренность Бьелсы, который действительно не знал, что подобные вещи в английском футболе считаются неприемлемыми — качество, которое сейчас редко встретишь не только в футболе, но и в повседневной жизни. Иногда она шокирует, иногда умиляет, но мы действительно не привыкли к таким вещам, как не привыкли к такому английские журналисты, которые были просто очарованы Бьелсой на той пресс-конференции.



Что же касается болельщиков "Лидса", персонала клуба и игроков команды, то они полюбили этого чудаковатого аргентинского профессора, восседающего на синем ведре во время матчей, буквально с первого взгляда. Для клуба, который уже много лет находится в поисках путей возвращения к былой славе и испытывает большие проблемы с самоидентификацией в Чемпионшипе, такой человек, как Бьелса, не мог не стать Мессией.



Бьелса изменил все не только в "Лидс Юнайтед", но и в городе Лидсе, который сейчас, наконец-то, понял, как он относится к некогда великой футбольной команде, последние 14 лет пребывавшей в состоянии похмелья после знатного кутежа на трансферном рынке при Питере Ридсдейле. Он с первого дня стал удивлять, дав команду игрокам собирать мусор на базе клуба ровно то время, которое кто-то из них определил как термин, за который среднестатистический болельщик может заработать деньги на билет на игру "Лидса". Изначально кому-то из игроков он мог показаться сумасшедшим, но в то же время в голове сидела мысль, что именно его менеджер чемпионов Англии Пеп Гвардьола называет лучшим тренером мира, проехав однажды 185 миль после полета в Буэнос-Айрес, чтобы просто поговорить с Бьелсой.



Сейчас Бьелса живет на базе клуба, установив там кровать и кухню, а игроки взвешиваются каждое утро, так как их новый менеджер буквально помешан на физической подготовке футболистов. В Бильбао он однажды посетил женский монастырь, попросив монахинь помолиться за его команду. Он запрещал ассистентам присутствовать на матчах, когда они не справлялись с тренировками на уровне игроков. На вопрос о том, действительно ли Бьелса настолько безумен, как говорят люди, один из нападающих "Атлетика" ответил: "Нет, он еще безумнее!"



Но, как обнаружили поклонники "Лидса", в каждом безумном поступке Бьелсы есть своя логика. Он наблюдает за матчами на синем ведре, потому что землянка со скамейкой запасных на "Элланд Роуд", как и на многих старых английских стадионах, находится ниже уровня поля. На ведре ему открывается идеальный обзор поля — вот и все, ничего безумного, на самом деле. Бьелса может быть эксцентричным, но в Лидсе его эксцентричность нравится всем. Журналисты слушают его на пресс-конференциях как уважаемого профессора, даже когда он 10 минут размышляет о природе влечения, узнав о том, что в "Норвич Сити" холл покрасили в ярко-розовый цвет, чтобы снизить уровень тестостерона у игроков.



В Лидсе уже любят Бьелсу — за то, что он трудоголик, одержимый фитнесом. За его революционные методы, настойчивость, веру в себя и убеждение, что трава на поле всегда должна быть правильной высоты. Поклонникам "Лидса" нравится "Бьелса-болл", когда игроки "павлинов" длительное время владеют мячом, не давая своим противникам передышки. Они поют песни о синих ведрах, а совсем недавно выпустили "Рапсодию Бьелсы" по мотивам бессмертной песни Queen.







Бьелса шокировал всех тем, что просмотрел перед игрой с "Дерби" все матчи команды Лэмпарда в прошлом сезоне, уделив разбору каждой игры по четыре часа. Вероятно, он совсем не спит или изобрел способ растягивать время, но и в этом своем безумстве он логичен по своему — по мотивам многодневной работы был смонтирован восьмиминутный ролик для игроков с концентрированной подачей информации, так как Бьелса прекрасно знает — видео дольше десяти минут футболисты просто не воспримут.



В субботу "Лидс" играет на выезде со "Стоуком", где новым менеджером был назначен Натан Джонс из "Лутона". На вопрос о грядущей игре Бьелса ответил тем, что уже просмотрел 26 матчей "Лутона" и знает все о тактических предпочтениях Натана Джонса. О том, просматривал ли Бьелса матчи "Стока", его уже никто не спрашивал. Этот тренер — настоящий безумец, чистокровный гений.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru