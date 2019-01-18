"Тоттенхэм" установил контакт с "Барселоной" насчет Малкома

"Тоттенхэм" приступил к активным поискам универсального игрока атаки после потери с травмой нападающего Харри Кейна.

На текущей неделе главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино заявил, что по-прежнему не ожидает приобретений в январе, несмотря на уехавшего на Кубок Азии Сон Хен Мина и несмотря на выбывшего на полтора месяца с травмой лодыжки Кейна.



Однако The Independent стало известно, что на самом деле дела обстоят иначе, и лондонский клуб значительно активизировался на трансферном рынке. В данный момен "Тоттенхэм" прорабатывает целый ряд вариантов.



Одной из целей "шпор" является Малком, которым они интересовались еще прошлым летом, но тогда игрок предпочел уехать из "Бордо" в "Барселону".



По информации издания, "Тоттенхэм" уже установил контакт через посредников с "Барселоной", которая предпочла бы сразу продать 21-летнего бразильца за 39 миллионов фунтов, а не отпускать его в аренду с последующим выкупом.



Среди альтернатив Малкому значатся 22-летние Антонио Санабрия, чей контракт с "Реал Бетисом" подразумевает отступные в 26 млн. фунтов, и Джаррод Боуэн из "Халла".



Сообщается, что главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино хочет заполучить универсального игрока атаки, который смог бы как подменить Кейна в качестве центрального нападающего, так и сыграть на других позициях.