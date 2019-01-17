Моуриньо раскритиковал новое поколение тренеров
Жозе Моуриньо раскритиковал тренеров нового поколения, которых публика восхваляет за красивый стиль игры, а не за выигранные трофеи.
Наблюдая за яркой игрой "Ливерпуля" при Юргене Клоппе и "Тоттенхэма" при Маурисио Почеттино, болельщики "Манчестер Юнайтед" испытывали некоторую зависть, ведь их собственная команда в период работы Моуриньо исповедовала достаточно унылый футбол.
Моуриньо дистанцируется от такого рода коллег. Гораздо ближе португальцу философия Хосепа Гвардиолы и Карло Анчелотти, которые, как и сам Жозе, стабильно пополняют трофейные кабинеты своих клубов.
"Очень легко играть "хорошо" и не побеждать. Очень легко придерживаться идеи насчет определенного вида футбола, но без результатов. Люди, которые побеждают и которые делают это стабильно на протяжении длительного периода, имеют свое мнение на этот счет".
"Гвардиола и Анчелотти — это те, кто на протяжении своей карьеры стабильно добиваются побед. К этой категории отношусь и я. Но где это новое поколение, которое бы давало результат? Где они?" — сообщил Моуриньо beIN Sports.
17.01.2019 23:15
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Последние комментарии:
а фергюсон наверно автобусом все свои трофеи брал, ага
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лысый тренировал кого-то кроме путы, баварки и мс? пусть возглавит условный эве и попадет в 4-ку, вот тогда и покажет свой уровень
анчелотти тренировал кроме милана, псж и реала? в наполи ожидаемо сосет в лч и находится в чемпионате в тени юве, без бабок и сильного состава будут условными ходжсонами, который, кстати, нагнул лысого))
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Ахахахах, какая же он мразь.....
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