Моуриньо раскритиковал новое поколение тренеров

Жозе Моуриньо раскритиковал тренеров нового поколения, которых публика восхваляет за красивый стиль игры, а не за выигранные трофеи.

Наблюдая за яркой игрой "Ливерпуля" при Юргене Клоппе и "Тоттенхэма" при Маурисио Почеттино, болельщики "Манчестер Юнайтед" испытывали некоторую зависть, ведь их собственная команда в период работы Моуриньо исповедовала достаточно унылый футбол.



Моуриньо дистанцируется от такого рода коллег. Гораздо ближе португальцу философия Хосепа Гвардиолы и Карло Анчелотти, которые, как и сам Жозе, стабильно пополняют трофейные кабинеты своих клубов.



"Очень легко играть "хорошо" и не побеждать. Очень легко придерживаться идеи насчет определенного вида футбола, но без результатов. Люди, которые побеждают и которые делают это стабильно на протяжении длительного периода, имеют свое мнение на этот счет".



"Гвардиола и Анчелотти — это те, кто на протяжении своей карьеры стабильно добиваются побед. К этой категории отношусь и я. Но где это новое поколение, которое бы давало результат? Где они?" — сообщил Моуриньо beIN Sports.