Эшли Коул договаривается о переходе в "Дерби"

Бывший защитник "Челси" и "Арсенала" Эшли Коул ведет переговоры о переходе в "Дерби".

Еще в конце ноября стало известно, что клуб МЛС "ЛА Гэлакси", за который Коул выступал с 2016 года, принял решение не продлевать контакт с английским ветераном.



Однако в свои 38 лет Эшли не собирается завершать карьеру. Коул хочет помочь своему бывшему партнеру по "Челси" и сборной Англии Фрэнку Лэмпарду, который с этого сезона тренирует "баранов".



Как сообщает Sky Sports, Коул уже вовсю договаривается с клубом Чемпионшипа и рассчитывает заключить контракт до конца сезона.