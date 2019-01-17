Эшли Коул договаривается о переходе в "Дерби"

Фрэнк Лэмпард и Эшли Коул Бывший защитник "Челси" и "Арсенала" Эшли Коул ведет переговоры о переходе в "Дерби".

Еще в конце ноября стало известно, что клуб МЛС "ЛА Гэлакси", за который Коул выступал с 2016 года, принял решение не продлевать контакт с английским ветераном.

Однако в свои 38 лет Эшли не собирается завершать карьеру. Коул хочет помочь своему бывшему партнеру по "Челси" и сборной Англии Фрэнку Лэмпарду, который с этого сезона тренирует "баранов".

Как сообщает Sky Sports, Коул уже вовсю договаривается с клубом Чемпионшипа и рассчитывает заключить контракт до конца сезона.


Метки Дерби, Коул

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2019 22:50

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