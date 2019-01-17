Погба рассказал, в чем изменилась игра МЮ при Сульшере

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, в чем конкретно изменилась игра команды после прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик.

При Сульшере "красные дьяволы" одержали шесть побед из шести возможных. Погба принял участие в пяти из них, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами.

25-летний француз считает, что его преображение стало следствием игры команды по новому стилю — более четкому и заточенному на атаку.

"Теперь в своей игре мы больше владеем мячом. Мы лучше знаем, куда атаковать и куда двигаться. У нас есть более четкий шаблон и структура игры".

"Это упрощает жизнь для каждого. Поэтому я не могу сказать, что дело только во мне. Да, я забил несколько голов и отдал несколько результативных передач, но это заслуга команды", — сообщил Погба Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2019 21:50

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  1. h22o 17.01.2019 22:21 # h22o
    дурачок! просто ты на своей позиции, вот и игра пошла, и остальные на своих позициях.
    а это не "дадлдеккер, когда вся команда на переднем сидении" защищается

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  2. chebrec 17.01.2019 21:52 # chebrec
    В атаку идут все
    Чего непонятного

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