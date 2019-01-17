Погба рассказал, в чем изменилась игра МЮ при Сульшере
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, в чем конкретно изменилась игра команды после прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик.
При Сульшере "красные дьяволы" одержали шесть побед из шести возможных. Погба принял участие в пяти из них, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами.
25-летний француз считает, что его преображение стало следствием игры команды по новому стилю — более четкому и заточенному на атаку.
"Теперь в своей игре мы больше владеем мячом. Мы лучше знаем, куда атаковать и куда двигаться. У нас есть более четкий шаблон и структура игры".
"Это упрощает жизнь для каждого. Поэтому я не могу сказать, что дело только во мне. Да, я забил несколько голов и отдал несколько результативных передач, но это заслуга команды", — сообщил Погба Sky Sports.
17.01.2019 21:50
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Последние комментарии:
дурачок! просто ты на своей позиции, вот и игра пошла, и остальные на своих позициях.
а это не "дадлдеккер, когда вся команда на переднем сидении" защищается
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В атаку идут все
Чего непонятного
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