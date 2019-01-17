Погба рассказал, в чем изменилась игра МЮ при Сульшере

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, в чем конкретно изменилась игра команды после прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик.

При Сульшере "красные дьяволы" одержали шесть побед из шести возможных. Погба принял участие в пяти из них, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами.



25-летний француз считает, что его преображение стало следствием игры команды по новому стилю — более четкому и заточенному на атаку.



"Теперь в своей игре мы больше владеем мячом. Мы лучше знаем, куда атаковать и куда двигаться. У нас есть более четкий шаблон и структура игры".



"Это упрощает жизнь для каждого. Поэтому я не могу сказать, что дело только во мне. Да, я забил несколько голов и отдал несколько результативных передач, но это заслуга команды", — сообщил Погба Sky Sports.