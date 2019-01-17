Робертсон подписал новый контракт с "Ливерпулем"

Энди Робертсон Левый защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заключил новый контракт, который связал его будущее с мерсисайдским клубом на следующие пять лет.

За последние шесть месяцев "красные" добились больших успехов в плане продления сотрудничества с ведущими игроками, склонив к новым сделкам Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино, Садио Мане и Джо Гомеса.

Теперь к их компании присоединился Робертсон, который добился впечатляющего прогресса с момента своего переезда на "Энфилд" из "Халла" за 10 миллионов фунтов в 2017 году.

Появившаяся в прессе информация о том, что переговоры с 24-летним шотландцем находятся в продвинутой стадии, была оперативно подтверждена официальным источником в четверг вечером.

Заключив новую сделку с Энди, "красные" гарантировали себе, что четверка защитников из Робертсона, Трента Александер-Арнольда, Джо Гомеса и Виргила Ван Дейка сможет остаться вместе минимум на пять ближайших лет.


Метки контракты, Ливерпуль, Робертсон

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2019 20:50

Количество просмотров Просмотров: 473

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Последние комментарии:




  1. januzaj00 17.01.2019 21:22 # januzaj00
    Не повезло с клубом канеш

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  2. firmino9 17.01.2019 21:19 # firmino9
    Купили за 10 млн, щас стоит 50 млн.
    Бизнес кар в деле

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  3. firmino9 17.01.2019 21:17 # firmino9
    Уже продлил) И да человек на моей аве возвращается в строй в феврале

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  4. gerrard08 17.01.2019 21:05 # gerrard08
    Я бы дал 120к/нед топарю.

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  5. liverfun 17.01.2019 20:57 # liverfun
    хорошо руководство работает, молодцы.
    а робертсон в топарика вырос, ему б еще конкурента, чтоб подстегивать и дальше прогрессировать

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  6. electric 17.01.2019 20:53 # electric
    Просто т о п а р и

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  7. mancunia-planet 17.01.2019 20:51 # mancunia-planet
    топарь, но как обычно ничего не выйграл, потому как играет где? в Луузерпуле, мде вот)

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