Робертсон подписал новый контракт с "Ливерпулем"

Левый защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заключил новый контракт, который связал его будущее с мерсисайдским клубом на следующие пять лет.

За последние шесть месяцев "красные" добились больших успехов в плане продления сотрудничества с ведущими игроками, склонив к новым сделкам Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино, Садио Мане и Джо Гомеса.



Теперь к их компании присоединился Робертсон, который добился впечатляющего прогресса с момента своего переезда на "Энфилд" из "Халла" за 10 миллионов фунтов в 2017 году.



Появившаяся в прессе информация о том, что переговоры с 24-летним шотландцем находятся в продвинутой стадии, была оперативно подтверждена официальным источником в четверг вечером.



Заключив новую сделку с Энди, "красные" гарантировали себе, что четверка защитников из Робертсона, Трента Александер-Арнольда, Джо Гомеса и Виргила Ван Дейка сможет остаться вместе минимум на пять ближайших лет.