Робертсон подписал новый контракт с "Ливерпулем"
Левый защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заключил новый контракт, который связал его будущее с мерсисайдским клубом на следующие пять лет.
За последние шесть месяцев "красные" добились больших успехов в плане продления сотрудничества с ведущими игроками, склонив к новым сделкам Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино, Садио Мане и Джо Гомеса.
Теперь к их компании присоединился Робертсон, который добился впечатляющего прогресса с момента своего переезда на "Энфилд" из "Халла" за 10 миллионов фунтов в 2017 году.
Появившаяся в прессе информация о том, что переговоры с 24-летним шотландцем находятся в продвинутой стадии, была оперативно подтверждена официальным источником в четверг вечером.
Заключив новую сделку с Энди, "красные" гарантировали себе, что четверка защитников из Робертсона, Трента Александер-Арнольда, Джо Гомеса и Виргила Ван Дейка сможет остаться вместе минимум на пять ближайших лет.
17.01.2019 20:50
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Последние комментарии:
Не повезло с клубом канеш
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Купили за 10 млн, щас стоит 50 млн.
Бизнес кар в деле
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Уже продлил) И да человек на моей аве возвращается в строй в феврале
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Я бы дал 120к/нед топарю.
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хорошо руководство работает, молодцы.
а робертсон в топарика вырос, ему б еще конкурента, чтоб подстегивать и дальше прогрессировать
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Просто т о п а р и
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топарь, но как обычно ничего не выйграл, потому как играет где? в Луузерпуле, мде вот)
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