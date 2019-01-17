Дини оштрафован на 20 тысяч фунтов за критику рефери
Капитан "Уотфорда" Трой Дини был оштрафован на внушительную сумму в 20 тысяч фунтов за комментарии насчет судейства.
После ничейного матча против "Борнмута" в начале января (3:3) Дини очень нелестно отозвался о рефери Дэвиде Куте, заявив, что тот "струстил несколько раз".
Вскоре FA предъявила обвинения Трою, который позволил себе усомниться в непредвзятости арбитра, вдобавок использовав оскорбительную речь.
Свою вину 30-летний англичанин признал, и сегодня независимая комиссия Ассоциации приняла решение оштрафовать Дини на 20 тыс. фунтов.
17.01.2019 20:20
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та хули ему 20 тысяч, как любому из нас 20 копеек
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Допизделся шершень!
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