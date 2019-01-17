Дини оштрафован на 20 тысяч фунтов за критику рефери

Трой Дини Капитан "Уотфорда" Трой Дини был оштрафован на внушительную сумму в 20 тысяч фунтов за комментарии насчет судейства.

После ничейного матча против "Борнмута" в начале января (3:3) Дини очень нелестно отозвался о рефери Дэвиде Куте, заявив, что тот "струстил несколько раз".

Вскоре FA предъявила обвинения Трою, который позволил себе усомниться в непредвзятости арбитра, вдобавок использовав оскорбительную речь.

Свою вину 30-летний англичанин признал, и сегодня независимая комиссия Ассоциации приняла решение оштрафовать Дини на 20 тыс. фунтов.


Метки FA, Дини, рефери, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2019 20:20

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 17.01.2019 21:02 # manutd-20champ
    та хули ему 20 тысяч, как любому из нас 20 копеек

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  2. chelsiukpro 17.01.2019 20:25 # chelsiukpro
    Допизделся шершень!

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