Дини оштрафован на 20 тысяч фунтов за критику рефери

Капитан "Уотфорда" Трой Дини был оштрафован на внушительную сумму в 20 тысяч фунтов за комментарии насчет судейства.

После ничейного матча против "Борнмута" в начале января (3:3) Дини очень нелестно отозвался о рефери Дэвиде Куте, заявив, что тот "струстил несколько раз".



Вскоре FA предъявила обвинения Трою, который позволил себе усомниться в непредвзятости арбитра, вдобавок использовав оскорбительную речь.



Свою вину 30-летний англичанин признал, и сегодня независимая комиссия Ассоциации приняла решение оштрафовать Дини на 20 тыс. фунтов.