О'Нил зовет Роя Кина в "Ноттингем Форест"

Мартин О'Нил, возглавивший на днях "Ноттингем Форест", хочет пригласить в свой тренерский штаб Роя Кина, который ранее ассистировал ему в сборной Ирландии.



Об этом О'Нил сообщил сегодня на своей пресс-конференции, где также обозначил в качестве своей основной цели выход клуба в Премьер-Лигу в нынешнем или следующем сезоне.



"Я буду очень рад, если он присоединится к нам. Поскольку со мной все произошло очень быстро, ему сперва нужно будет уладить ряд вопросов. У нас есть вакантная позиция для него, и я надеюсь, что его назначение все-таки состоится. На самом деле, этого может и не произойти, поскольку ему нужно разобраться с некоторым личными и профессиональными делами".



"Он очень мне помогал в сборной Ирландии, и наше сотрудничество было временами великолепным. Он способен на многое. Он был особенным игроком, великолепным футболистом, который вел "Манчестер Юнайтед" к успехам в течение 10 лет и выиграл столько трофеев не той причине, что просто сидел без дела".



"Прошло довольно много времени с тех пор, как клуб играл в высшей лиге, и мне хочется попробовать это исправить. Это моя единственная цель здесь. Клуб немного затормозил в последнее время, однако я надеюсь, что мы сможем это исправить. Мне предстоит узнать игроков за ультракороткое время, но это нормально. Я был к этому готов. Я буду в клубе ближайшие 18 месяцев, и если я не смогу поднять нас в Премьер-Лигу, то я передам команду кому-то другому", – цитирует О'Нила The Guardian.



Отметим, Для клуба и фанатов потенциальное партнерство Кина и О'Нила на тренерском мостике может стать весьма значимым и ностальгичным, поскольку оба ирландца выступали в свое время в "Ноттингем Форест" и выигрывали трофеи.



Кин играл за "Форест" в период с 1990 по 1993, забив 33 гола во всех турнирах, в то время как О'Нила болельщики помнят по отрезку 1971-1981, когда "лесники" побеждали и в чемпионате Англии, и в Кубке европейских чемпионов.