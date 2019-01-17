Моуриньо подтвердил, что вернется к работе

Жозе Моуриньо Бывший рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объявил о своих планах вернуться к тренерской деятельности и возглавить топ-клуб.

Напомним, месяц назад "красные дьяволы" попрощались с Моуриньо после двух с половиной лет сотрудничества. "Юнайтед" чудесным образом преобразился при Оле Гуннаре Сульшере, одержав шесть побед из шести.

Выступая в студии beIN Sports в четверг, португальский специалист развеял слухи о том, что "Юнайтед" может стать его последним местом работы.

"Я хочу тренировать. Я слишком молод, хотя и нахожусь в футболе очень, очень давно. Через пару недель мне исполнится 56, поэтому я действительно очень молод".

"Я останусь там, где мое место — в футболе топ-уровня. Я принадлежу к футболу топ-уровня, и именно там я буду находиться", — сообщил Моуриньо.


Метки Моуриньо, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2019 19:30

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  1. steveg8 17.01.2019 19:50 # steveg8
    "Я останусь там, где мое место — в футболе топ-уровня."

    Что эта обоссаная цыганская выскочка себе позволяет?

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  2. mrork 17.01.2019 19:39 # mrork
    Да он все это проворачивает специально, чтобы бонусы милионные получать. Надоело горбатиться))

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  3. chebrec 17.01.2019 19:39 # chebrec
    Особенный спешлуан

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  4. vals1702 17.01.2019 19:38 # vals1702
    в Хаддерсфилд !

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  5. gidro-met 17.01.2019 19:36 # gidro-met
    Бавария, Ювентус.

    Там нет конкуренции, там просто можно сидеть на посту.

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