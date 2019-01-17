Моуриньо подтвердил, что вернется к работе
Бывший рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объявил о своих планах вернуться к тренерской деятельности и возглавить топ-клуб.
Напомним, месяц назад "красные дьяволы" попрощались с Моуриньо после двух с половиной лет сотрудничества. "Юнайтед" чудесным образом преобразился при Оле Гуннаре Сульшере, одержав шесть побед из шести.
Выступая в студии beIN Sports в четверг, португальский специалист развеял слухи о том, что "Юнайтед" может стать его последним местом работы.
"Я хочу тренировать. Я слишком молод, хотя и нахожусь в футболе очень, очень давно. Через пару недель мне исполнится 56, поэтому я действительно очень молод".
"Я останусь там, где мое место — в футболе топ-уровня. Я принадлежу к футболу топ-уровня, и именно там я буду находиться", — сообщил Моуриньо.
17.01.2019 19:30
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Последние комментарии:
"Я останусь там, где мое место — в футболе топ-уровня."
Что эта обоссаная цыганская выскочка себе позволяет?
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Да он все это проворачивает специально, чтобы бонусы милионные получать. Надоело горбатиться))
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Особенный спешлуан
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в Хаддерсфилд !
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Бавария, Ювентус.
Там нет конкуренции, там просто можно сидеть на посту.
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