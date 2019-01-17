Моуриньо подтвердил, что вернется к работе

Бывший рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объявил о своих планах вернуться к тренерской деятельности и возглавить топ-клуб.

Напомним, месяц назад "красные дьяволы" попрощались с Моуриньо после двух с половиной лет сотрудничества. "Юнайтед" чудесным образом преобразился при Оле Гуннаре Сульшере, одержав шесть побед из шести.



Выступая в студии beIN Sports в четверг, португальский специалист развеял слухи о том, что "Юнайтед" может стать его последним местом работы.



"Я хочу тренировать. Я слишком молод, хотя и нахожусь в футболе очень, очень давно. Через пару недель мне исполнится 56, поэтому я действительно очень молод".



"Я останусь там, где мое место — в футболе топ-уровня. Я принадлежу к футболу топ-уровня, и именно там я буду находиться", — сообщил Моуриньо.