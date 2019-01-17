Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси заключил предварительный контракт с "Ювентусом", взяв на себя обязательство присоединиться к клубу из Турина грядущим летом.

Как стало известно Sky Sports, в минувший уикенд Рэмси прошел медицинское обследование в Лондоне, после чего заключил сделку с чемпионами Серии А. Ожидается, что об этом будет официально объявлено в феврале.



Напомним, что ранее в этом сезоне "Арсенал" отозвал свое предложение о новом контракте для Рэмси, а поскольку действующий трудовой договор Аарона истекает уже в конце сезона, игрок имеет полное право вести переговоры с зарубежными клубами, не спрашивая на то разрешения у "канониров".



Закрыв вопрос со своим будущим, теперь 28-летний валлиец сможет сосредоточиться на завершении сезона с "Арсеналом", где он является главным старожилом в нынешней команде.



В этом сезоне Рэмси принял участие в 31 матче за команду Унаи Эмери и забил четыре гола. Испанский тренер "канониров" неоднократно отмечал профессионализм игрока, который продолжает выкладываться без остатка, несмотря на то, что его будущее связано с другим клубом.



Контракт Рэмси с "Ювентусом", как ожидается, будет рассчитан на пять лет и предусматривать зарплату в 140 тысяч фунтов в неделю. "Арсенал" не получит за игрока, который провел на "Эмирейтс" 10 лет, ни пенни.