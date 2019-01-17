Лэмпард: "Гвардиола, Клопп и Почеттино не ведут себя, как Бьелса"

Наставник "Дерби" Фрэнк Лэмпард уверен, что ведущие тренеры Премьер-Лиги никогда бы не повели себя таким образом, как это сделал Марсело Бьелса из "Лидса" во время шпионского скандала.

После того, как шпион "Лидса" был пойман на базе "Дерби", Бьелса не стал оправдываться, а пошел в атаку, созвав специальную пресс-конференцию, в ходе которой рассказал, что его клуб тайком следил за каждым своим соперником в этом сезоне.



Бьелса произвел большое впечатление на журналистов и болельщиков, показав презентацию в PowerPoint с анализом полученной от своих шпионов информации. Поэтому свою пресс-конференцию в четверг Лэмпард начал с шутки, а затем упрекнул коллегу.



"Готовы к моей презентации? Мы тоже анализируем соперников".



"Я не видел, что он там показывал, но, естественно, слышал. Пускай лига решит, что с этим делать. Это наша лига, и каждая команда должна высказаться".



"Этим поступком он решил произвести впечатление на людей. Я почему-то не видел, чтобы Пеп Гвардиола делал такое. Я не видел, чтобы Юрген Клопп делал такое, Маурисио Почеттино делал такое. Они оставляют это закрытыми дверьми и не выносят на публику".



"Наверное, болельщики был поражены увиденным, потому что обычно такие вещи делаются внутри клуба. Делаются везде. Те, кто работает в футболе, ничуть не удивлены. Я удивлен лишь тем, что он сделал это публично. Это невероятно", — цитирует Лэмпарда The Independent.



