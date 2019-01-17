Энди Коул дал совет Лукаку
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Энди Коул считает, что нападающему "красных дьяволов" Ромелу Лукаку необходимо вернуть уверенность в себе.
В тот момент, когда Оле Гуннар Сульшер заступил на тренерский мостик "Юнайтед", Лукаку отсутствовал с травмой. Теперь Ромелу уже здоров, но не может вернуться в стартовый состав из-за отличной игры конкурентов.
Коул, наколотивший более 100 голов за "дьяволов" и занимающий третье место в списке лучших бомбардиров Премьер-Лиги всех времен, знает, что поможет Лукаку.
"Ромелу должен снова отыскать свое моджо. После выходов на замену он забил два гола в двух матчах, но это моджо появляется от уверенности".
"Я наблюдал за ним в этом сезоне при Жозе Моуриньо, и я, будучи сам центральным нападающим, могу сказать вам, что его уверенность в себе была на низком уровне".
"Все начинается с твоего движения, а Ромелу не двигался. Ты перестаешь совершать рывки, потому что перестаешь верить в себя".
"Я сам оказывался в подобном положении, и я бы хотел, чтобы он жестами показывал партнерам, в каком направлении он хочет получить мяч. Хотя психологически он не особо хочет касаться мяча, и это идет все от недостатка уверенности. Когда вернется уверенность, он снова начнет забивать", — сообщил Коул ESPN.
17.01.2019 17:00
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