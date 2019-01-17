Фабиньо доволен, как адаптировался к игре в центре обороны

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо считает, что у него хорошо получилось адаптироваться к игре в центре обороны.

Потеряв с травмами Джо Гомеса, Жоэля Матипа и Деяна Ловрена, в двух последних матчах главный тренер "красных" Юрген Клопп был вынужден использовать Фабиньо в качестве центрального защитника.



Ранее в своей карьере 25-летнему бразильцу довелось поиграть правого защитника, но в центре обороны он оказался впервые. Тем не менее, долго привыкать Фабиньо не пришлось.



"Я понял еще несколько недель назад, что мы можем прибегнуть к этому варианту, потому что ряд игроков получили травмы, и мы остались с двумя центральными защитниками".



"Когда травму получил и Деян, я понял, что будет логично использовать меня на этой позиции".



"Я провел несколько тренировок, практикуя игру на этой позиции, что помогло мне лучше адаптироваться и подтянуть некоторые аспекты — вроде выбора позиции и движений, чтобы чувствовать себя естественно в качестве центрального защитника".



"Думаю, в последнем матче, против "Брайтона", я адаптировался очень хорошо, хотя я все еще должен улучшить отдельные вещи — вроде упомянутого выбора позиции".



"Если я буду чаще играть на этой позиции, то я прибавлю в таких вещах", — цитирует Фабиньо Sky Sports.