Фабиньо доволен, как адаптировался к игре в центре обороны
Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо считает, что у него хорошо получилось адаптироваться к игре в центре обороны.
Потеряв с травмами Джо Гомеса, Жоэля Матипа и Деяна Ловрена, в двух последних матчах главный тренер "красных" Юрген Клопп был вынужден использовать Фабиньо в качестве центрального защитника.
Ранее в своей карьере 25-летнему бразильцу довелось поиграть правого защитника, но в центре обороны он оказался впервые. Тем не менее, долго привыкать Фабиньо не пришлось.
"Я понял еще несколько недель назад, что мы можем прибегнуть к этому варианту, потому что ряд игроков получили травмы, и мы остались с двумя центральными защитниками".
"Когда травму получил и Деян, я понял, что будет логично использовать меня на этой позиции".
"Я провел несколько тренировок, практикуя игру на этой позиции, что помогло мне лучше адаптироваться и подтянуть некоторые аспекты — вроде выбора позиции и движений, чтобы чувствовать себя естественно в качестве центрального защитника".
"Думаю, в последнем матче, против "Брайтона", я адаптировался очень хорошо, хотя я все еще должен улучшить отдельные вещи — вроде упомянутого выбора позиции".
"Если я буду чаще играть на этой позиции, то я прибавлю в таких вещах", — цитирует Фабиньо Sky Sports.
17.01.2019 16:00
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Типичная затычка.
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днище радо, что им затыкают дыры))
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