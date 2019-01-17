Энди Грей советует "Челси" научиться играть без Жоржиньо

Эксперт Энди Грей призвал главного тренера "Челси" Маурицио Сарри научить свою команду играть без Жоржиньо.

Прибыв на "Стэмфорд Бридж" из "Наполи" вслед за Сарри прошлым летом, Жоржиньо мгновенно превратился не просто в ключевого, а в неприкасаемого игрока "синих".



Даже сейчас, новичок, которого "Челси" пытается купить взамен Сеска Фабрегаса, заранее знает, что ему уготована лишь участь дублера для Жоржиньо, хотя тот уже несколько недель находится в неважной форме. Чрезмерная зависимость команды от итальянца бразильского происхождения пугает Грея.



"Вся их игра строится на Жоржиньо. Думаю, "Челси" нужно быть осторожнее и не складывать все свои футбольные яйца в одну корзину, становясь настолько зависимыми от одного игрока, потому что соперники будут делать то, что делают сейчас. Они будут стараться нейтрализовать его, и тогда "Челси" не сможет нормально функционировать".



"Уверен, они подумают об этом и скажут ему: "Знаешь, мы попробуем убрать тебя из команды". Стоит сделать это даже на тренировках, пускай проведут некоторые занятия на своей базе без Жоржиньо. Пускай научатся немного по-другому строить свою игру, чтобы у них было несколько вариантов".



"Думаю, они непременно сделают это. Я буду удивлен, если нет", — сообщил Грей в эфире beIN Sports.