Шерингем: "Погба играл бы за "Юнайтед" образца 1999 года"
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем считает, что в своей нынешней форме полузащитник Поль Погба имел бы место в составе команды, сделавшей знаменитый требл в 1999 году.
С приходом Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "Юнайтед" Погба преобразился, принявшись забивать сам и ассистировать партнерам. По мнению Шерингема, сейчас Поль настолько хорош, что не затерялся бы в команде, за которую в полузащите выступали Рой Кин, Пол Скоулз и Дэвид Бекхэм.
"Думаю, он мог бы играть в той команде, потому что он очень талантливый игрок. Там его бы спустили с небес на землю и заставили бы делать правильные вещи в правильное время. Благодаря этому наша команда и была такой хорошей. Мы делали правильные вещи в правильное время".
"Многие игроки постоянно делают неправильные вещи. Но чтобы быть частью команды, ты должен делать правильные вещи в правильное время. Думаю, в той команде опытные игроки сказали бы ему: "Играй в пас. Перестать красоваться и покажи, насколько ты хорош. Мы играем как команда", — цитирует Шерингема Goal.
17.01.2019 13:00
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А Сольскъяер бенч полировал. Ор!
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Лол. При нем Сколзы и Кины сидели бы на банке не вылелая, если бы Саф еще смекнул что можно купить Канте.
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Понятное дела Тедди парень культурный, но конечно же нет
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