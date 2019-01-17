Шерингем: "Погба играл бы за "Юнайтед" образца 1999 года"

Поль Погба Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем считает, что в своей нынешней форме полузащитник Поль Погба имел бы место в составе команды, сделавшей знаменитый требл в 1999 году.

С приходом Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "Юнайтед" Погба преобразился, принявшись забивать сам и ассистировать партнерам. По мнению Шерингема, сейчас Поль настолько хорош, что не затерялся бы в команде, за которую в полузащите выступали Рой Кин, Пол Скоулз и Дэвид Бекхэм.

"Думаю, он мог бы играть в той команде, потому что он очень талантливый игрок. Там его бы спустили с небес на землю и заставили бы делать правильные вещи в правильное время. Благодаря этому наша команда и была такой хорошей. Мы делали правильные вещи в правильное время".

"Многие игроки постоянно делают неправильные вещи. Но чтобы быть частью команды, ты должен делать правильные вещи в правильное время. Думаю, в той команде опытные игроки сказали бы ему: "Играй в пас. Перестать красоваться и покажи, насколько ты хорош. Мы играем как команда", — цитирует Шерингема Goal.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Шерингем

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2019 13:00

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  1. bannagodblea 17.01.2019 13:28 # bannagodblea
    А Сольскъяер бенч полировал. Ор!

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  2. superglor 17.01.2019 13:06 # superglor
    Лол. При нем Сколзы и Кины сидели бы на банке не вылелая, если бы Саф еще смекнул что можно купить Канте.

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  3. mancunia-planet 17.01.2019 13:05 # mancunia-planet
    Понятное дела Тедди парень культурный, но конечно же нет

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