Шерингем: "Погба играл бы за "Юнайтед" образца 1999 года"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем считает, что в своей нынешней форме полузащитник Поль Погба имел бы место в составе команды, сделавшей знаменитый требл в 1999 году.

С приходом Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "Юнайтед" Погба преобразился, принявшись забивать сам и ассистировать партнерам. По мнению Шерингема, сейчас Поль настолько хорош, что не затерялся бы в команде, за которую в полузащите выступали Рой Кин, Пол Скоулз и Дэвид Бекхэм.



"Думаю, он мог бы играть в той команде, потому что он очень талантливый игрок. Там его бы спустили с небес на землю и заставили бы делать правильные вещи в правильное время. Благодаря этому наша команда и была такой хорошей. Мы делали правильные вещи в правильное время".



"Многие игроки постоянно делают неправильные вещи. Но чтобы быть частью команды, ты должен делать правильные вещи в правильное время. Думаю, в той команде опытные игроки сказали бы ему: "Играй в пас. Перестать красоваться и покажи, насколько ты хорош. Мы играем как команда", — цитирует Шерингема Goal.