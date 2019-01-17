Смоллинг не жалеет, что стал веганом

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг убежден, что веганская диета помогает его карьере.

Еще в августе 29-летний игрок сборной Англии рассказал, что стать веганом его убедила жена Сэм. Пока Крис ничуть не пожалел об этом решении и чувствует себя гораздо лучше, отказавшись от продуктов животного происхождения.



"Думаю, мое отличное самочувствие — это следствие совокупности факторов, но диета играет в этом важную роль. Это помогает мне быстрее восстановиться, и я чувствую себя свежее, когда мы играем каждые два-три дня. Думаю, также важны правильные тренировки и хороший отдых, и в прошлом году я смог сочетать все эти вещи".



"Мы очень тесно работаем с нашим шеф-поваром, составляя меню. Он знает мою домашнюю диету и знает, что я правильно питаюсь вне клуба, поэтому нам легко найти общий язык".



"Мы с моем женой показываем список того, чем мы питаемся дома, посл чего мы делимся друг с другом идеями насчет новых блюд".



"В "Юнайтед" часто бывает хороший шведский стол, но обязательно есть одно-два блюда для веганов. Многие люди, которые не следуют этой диете, тоже пробуют эти блюда, потому что они вкусные".



"Перед матчем я обычно ем пасту, чтобы запастись углеводами, однако у нас так много идей, что это никогда не надоедает".



"Есть много доказательств тому, что веганская диета полезна. Думаю, сложно игнорировать некоторые факты, и это важная причина, почему я останусь веганом".



"Я разговаривал с Джермейном Дефо в сборной Англии, когда он только переходил на веганскую диету. Некоторые другие игроки тоже пытаются этому следовать. Приятно, что веганство распространяется. Это здоровый образ жизни".



"Веганство популярно в Америке и Англии, и я думаю, многие спортивные и публичные люди будут переходить на эту диету. Если изучить вопрос, то сложно игнорировать некоторые плюсы, которые дает веганство", — сообщил Смоллинг MUTV.