Смоллинг не жалеет, что стал веганом
Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг убежден, что веганская диета помогает его карьере.
Еще в августе 29-летний игрок сборной Англии рассказал, что стать веганом его убедила жена Сэм. Пока Крис ничуть не пожалел об этом решении и чувствует себя гораздо лучше, отказавшись от продуктов животного происхождения.
"Думаю, мое отличное самочувствие — это следствие совокупности факторов, но диета играет в этом важную роль. Это помогает мне быстрее восстановиться, и я чувствую себя свежее, когда мы играем каждые два-три дня. Думаю, также важны правильные тренировки и хороший отдых, и в прошлом году я смог сочетать все эти вещи".
"Мы очень тесно работаем с нашим шеф-поваром, составляя меню. Он знает мою домашнюю диету и знает, что я правильно питаюсь вне клуба, поэтому нам легко найти общий язык".
"Мы с моем женой показываем список того, чем мы питаемся дома, посл чего мы делимся друг с другом идеями насчет новых блюд".
"В "Юнайтед" часто бывает хороший шведский стол, но обязательно есть одно-два блюда для веганов. Многие люди, которые не следуют этой диете, тоже пробуют эти блюда, потому что они вкусные".
"Перед матчем я обычно ем пасту, чтобы запастись углеводами, однако у нас так много идей, что это никогда не надоедает".
"Есть много доказательств тому, что веганская диета полезна. Думаю, сложно игнорировать некоторые факты, и это важная причина, почему я останусь веганом".
"Я разговаривал с Джермейном Дефо в сборной Англии, когда он только переходил на веганскую диету. Некоторые другие игроки тоже пытаются этому следовать. Приятно, что веганство распространяется. Это здоровый образ жизни".
"Веганство популярно в Америке и Англии, и я думаю, многие спортивные и публичные люди будут переходить на эту диету. Если изучить вопрос, то сложно игнорировать некоторые плюсы, которые дает веганство", — сообщил Смоллинг MUTV.
17.01.2019 12:00
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Последние комментарии:
Всё, что начинается с «убедила жена...» уже выглядит не здорово.
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одно дело не жрать бургеры и прочий мусор в общепите, другое быть долбоебом веганом
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ливер дно безтрофейники
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вегетерианство - это когда ты не ешь животных, но отбираешь у них еду
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прям сектанты...
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веганство это же первый шаг к долбежке в сракотан
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Скоро бегать не сможет.
Хотя недавно провели исследование. Взяли двух мужчин, один-веган, другой употребляет мясо каждый день. Замеряли время занятия сексом. У мужчины который ел мясо каждый день начались проблемы, секс становился короче, и вскоре его девушка его бросила. А веган все также долго мог заниматься любовью со своим парнем.
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Лучше бы играл нормально, а не траву жрал
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миша, какая интересная новость
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