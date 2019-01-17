Смоллинг не жалеет, что стал веганом

Крис Смоллинг Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг убежден, что веганская диета помогает его карьере.

Еще в августе 29-летний игрок сборной Англии рассказал, что стать веганом его убедила жена Сэм. Пока Крис ничуть не пожалел об этом решении и чувствует себя гораздо лучше, отказавшись от продуктов животного происхождения.

"Думаю, мое отличное самочувствие — это следствие совокупности факторов, но диета играет в этом важную роль. Это помогает мне быстрее восстановиться, и я чувствую себя свежее, когда мы играем каждые два-три дня. Думаю, также важны правильные тренировки и хороший отдых, и в прошлом году я смог сочетать все эти вещи".

"Мы очень тесно работаем с нашим шеф-поваром, составляя меню. Он знает мою домашнюю диету и знает, что я правильно питаюсь вне клуба, поэтому нам легко найти общий язык".

"Мы с моем женой показываем список того, чем мы питаемся дома, посл чего мы делимся друг с другом идеями насчет новых блюд".

"В "Юнайтед" часто бывает хороший шведский стол, но обязательно есть одно-два блюда для веганов. Многие люди, которые не следуют этой диете, тоже пробуют эти блюда, потому что они вкусные".

"Перед матчем я обычно ем пасту, чтобы запастись углеводами, однако у нас так много идей, что это никогда не надоедает".

"Есть много доказательств тому, что веганская диета полезна. Думаю, сложно игнорировать некоторые факты, и это важная причина, почему я останусь веганом".

"Я разговаривал с Джермейном Дефо в сборной Англии, когда он только переходил на веганскую диету. Некоторые другие игроки тоже пытаются этому следовать. Приятно, что веганство распространяется. Это здоровый образ жизни".

"Веганство популярно в Америке и Англии, и я думаю, многие спортивные и публичные люди будут переходить на эту диету. Если изучить вопрос, то сложно игнорировать некоторые плюсы, которые дает веганство", — сообщил Смоллинг MUTV.


Метки Манчестер Юнайтед, Смоллинг

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1468

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpool-ynwa 17.01.2019 12:41 # liverpool-ynwa
    Всё, что начинается с «убедила жена...» уже выглядит не здорово.

    (ответить)

  2. tvinkovod 17.01.2019 12:41 # tvinkovod
    одно дело не жрать бургеры и прочий мусор в общепите, другое быть долбоебом веганом

    (ответить)

  3. myu99 17.01.2019 12:36 # myu99
    ливер дно безтрофейники

    (ответить)

  4. pistolero-lfc 17.01.2019 12:32 # pistolero-lfc
    вегетерианство - это когда ты не ешь животных, но отбираешь у них еду

    (ответить)

  5. cezar 17.01.2019 12:32 # cezar
    прям сектанты...

    (ответить)

  6. j-silver 17.01.2019 12:24 # j-silver
    веганство это же первый шаг к долбежке в сракотан

    (ответить)

  7. okolobaha 17.01.2019 12:09 # okolobaha
    Скоро бегать не сможет.
    Хотя недавно провели исследование. Взяли двух мужчин, один-веган, другой употребляет мясо каждый день. Замеряли время занятия сексом. У мужчины который ел мясо каждый день начались проблемы, секс становился короче, и вскоре его девушка его бросила. А веган все также долго мог заниматься любовью со своим парнем.

    (ответить)

  8. fanat-united 17.01.2019 12:09 # fanat-united
    Лучше бы играл нормально, а не траву жрал

    (ответить)

  9. hammersmith 17.01.2019 12:03 # hammersmith
    миша, какая интересная новость

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: