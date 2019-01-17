Бербатов: "Я не думаю, что "Юнайтед" предложит работу Почеттино"

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" Димитар Бербатов убежден, что Маурисио Почеттино не дождется предложения от "красных дьяволов", если Оле Гуннар Сульшер продолжит так хорошо справляться со своей работой.

Согласившись стать временно исполняющим обязанности главного тренера "Юнайтед" до конца сезона, Сульшер выиграл все шесть своих первых матчей, в шестом из них одолев "Тоттенхэм" Почеттино со счетом 0:1.



По мнению Бербатова, пока Оле Гуннар делает достаточно, чтобы получить эту работу на постоянной основе, поэтому Почеттино может и не дождаться приглашения из Манчестера.



"Если Сульшер продолжит в том же духе, я не думаю, что они предложат работу Почеттино. Но если предложат, это будет похоже на ситуацию с футболистами. Знаете, когда насчет тебя обращается большой клуб... Лично я бы предпочел, чтобы Маурисио остался в "Тоттенхэме", а Сульшер продолжил бы тренировать "Юнайтед".



"Пока что Сульшер делает достаточно, чтобы получить эту работу. Но поскольку сезон длинный, нам нужно подождать. Я не тренер, поэтому не могу позволить себе рассуждать о других тренерах, но я получил удовольствие от того, что увидел в этих пяти-шести матчах. Я наслаждаюсь тем, что наблюдаю на поле, и думаю, вы сами видите, что кое-что изменилось", — сообщил Бербатов talkSPORT.