Пети: "Ничего не изменилось в "Арсенале" после ухода Венгера"
Бывший полузащитник "Арсенала" Эмманюэль Пети считает, что игра "канониров" никак не изменилась после того, как клуб сменил Арсена Венгера на Унаи Эмери на посту главного тренера.
Первые месяцы работы Эмери на "Эмирейтс" получились довольно позитивными, чему способствовала беспроигрышная серия, оборвавшаяся на отметке в 22 матча с учетом всех соревнований. Но теперь, считает Пети, все вернулось на круги своя.
"Венгера больше нет, но у меня есть ощущение, что это все та же история. Думаю, мы ожидали большего от клуба в эру после Арсена Венгера. Я расстроен".
"Эмери имеет те же проблемы, что и Венгер. Ничего не изменилось. Так почему они уволили Арсена? Если ты увольняешь тренера, ты должен начать революцию. Я повторяю вопрос: почему они уволили Арсена? Я буду очень счастлив, если кто-нибудь сможет дать мне ответ".
"Если вы не предоставляете контроль Эмери, не позволяете ему возглавить эту революцию, не наделяете его властью, чтобы пригласить нужных игроков для изменения стиля, то к чему все эти усилия?
"Эта команда недостаточно хороша, чтобы сражаться за титул. Эта команда достаточно сильна, чтобы сражаться за третье или четвертое место. Они делал это многие годы. Не нужно быть волшебником, чтобы понять это".
"Я подумал: "Хорошо, вы уволили Арсена Венгера с хорошими побуждениями". Но я ожидал, что после этого в клубе случится революция. Этого не произошло. Вы уволили Арсена, но затем вы должны были наделить властью Эмери, чтобы изменить многие вещи. Вместо этого все остается по-прежнему".
"Я не вижу больших изменений в плане игры команды после ухода Венгера. Я по-прежнему верю в Эмери, он талантливый тренер, но ему нужно собрать подходящих игроков. "Арсенал" нуждается в обновлении состава", — сообщил Пети Daily Mirror.
17.01.2019 09:00
Просмотров: 1472
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну да, традиционный отсос с топ-4 по на финише сезона увидим, классика.
(ответить)
Денег на трансферы нет но вы держитесь
(ответить)
пригласите Брендана Роджерса, он вам и Суареза купит, и молодых Коутиньо и Стерлингов откопает.
(ответить)
Все из за сраного Кроенке, ну и руководство конечно косякнула с контрактом (з/п) Озила.....
(ответить)
И не изменится никогда. Арсенал - это клуб без спортивной составляющей, спортивного духа соревнования, без яиц, без желания бороться за титулы. Клуб импотентов.
(ответить)
Ну, если вы хотите перемен, то вам не тренера менять надо, а владельца. Или, хотя бы, его отношение к Арсеналу. Такое ощущение, что его больше волнует, чтобы клуб не приносил убытки, чем трофеи. А так для него Арсенал - просто ещё один клуб в портфеле его клубов. Точнее - где-то в конце списка в плане приоритетов. Ну а что? Цены на английские клубы только ратут и падать не собираются, это хорошее вложение, особенно если политика клуба - безубыточность, а не трофеи.
Короче, сейчас болеть за Арсенал очень больно. МЮ сейчас имеет столько же очков, но фанаты там могут быть уверены - деньги потратят и рано или поздно найдут нужное сочетание. Как это сделал Ливер, например. А у Арсенала - безнадёга.
(ответить)
Всё верно. Гг остались ггшками.
(ответить)
хорошо что хуже не стало
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий