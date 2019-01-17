Пети: "Ничего не изменилось в "Арсенале" после ухода Венгера"

Бывший полузащитник "Арсенала" Эмманюэль Пети считает, что игра "канониров" никак не изменилась после того, как клуб сменил Арсена Венгера на Унаи Эмери на посту главного тренера.

Первые месяцы работы Эмери на "Эмирейтс" получились довольно позитивными, чему способствовала беспроигрышная серия, оборвавшаяся на отметке в 22 матча с учетом всех соревнований. Но теперь, считает Пети, все вернулось на круги своя.



"Венгера больше нет, но у меня есть ощущение, что это все та же история. Думаю, мы ожидали большего от клуба в эру после Арсена Венгера. Я расстроен".



"Эмери имеет те же проблемы, что и Венгер. Ничего не изменилось. Так почему они уволили Арсена? Если ты увольняешь тренера, ты должен начать революцию. Я повторяю вопрос: почему они уволили Арсена? Я буду очень счастлив, если кто-нибудь сможет дать мне ответ".



"Если вы не предоставляете контроль Эмери, не позволяете ему возглавить эту революцию, не наделяете его властью, чтобы пригласить нужных игроков для изменения стиля, то к чему все эти усилия?



"Эта команда недостаточно хороша, чтобы сражаться за титул. Эта команда достаточно сильна, чтобы сражаться за третье или четвертое место. Они делал это многие годы. Не нужно быть волшебником, чтобы понять это".



"Я подумал: "Хорошо, вы уволили Арсена Венгера с хорошими побуждениями". Но я ожидал, что после этого в клубе случится революция. Этого не произошло. Вы уволили Арсена, но затем вы должны были наделить властью Эмери, чтобы изменить многие вещи. Вместо этого все остается по-прежнему".



"Я не вижу больших изменений в плане игры команды после ухода Венгера. Я по-прежнему верю в Эмери, он талантливый тренер, но ему нужно собрать подходящих игроков. "Арсенал" нуждается в обновлении состава", — сообщил Пети Daily Mirror.