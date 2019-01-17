"Юнайтед" и "Челси" вступили в борьбу за Ван-Биссаку
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" присоединились к числу клубов, заинтересованных в крайнем защитнике "Кристал Пэлас" Аароне Ван-Биссаке.
Ван-Биссака дебютировал за родной "Пэлас" менее года назад — в конце февраля 2018. Однако с тех пор Аарон добился впечатляющего прогресса, а в этом сезоне полностью сыграл 21 из 22 матчей "орлов" в Премьер-Лиге.
Еще в ноябре появились слухи о том, что за игроком молодежной сборной Англии внимательно следит "Манчестер Сити". Теперь среди претендентов на Аарона появилось еще двое представителей топ-6, утверждает Daily Mirror.
Прошлым летом "Юнайтед" обзавелся молодым крайним защитником в лице Диогу Далота, но почтенный по футбольным меркам возраст Эшли Янга и Антонио Валенсии заставляет "красных дьяволов" продолжать поиски усиления флангов обороны.
Что касается "Челси", то основным правым защитником лондонцев остается Сесар Аспиликуэта, однако вакансия его дублера вскоре может освободиться из-за ухода Давиде Дзаппакосты.
Добавим, что контракт Ван-Биссаки с "Пэлас" рассчитан до 2022 года — 21-летний защитник был своевременно награжден новой сделкой, еще в апреле.
17.01.2019 08:00
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Ну и зачем портить ему карьеру ? Если нужен дублер
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