"Юнайтед" и "Челси" вступили в борьбу за Ван-Биссаку

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" присоединились к числу клубов, заинтересованных в крайнем защитнике "Кристал Пэлас" Аароне Ван-Биссаке.

Ван-Биссака дебютировал за родной "Пэлас" менее года назад — в конце февраля 2018. Однако с тех пор Аарон добился впечатляющего прогресса, а в этом сезоне полностью сыграл 21 из 22 матчей "орлов" в Премьер-Лиге.



Еще в ноябре появились слухи о том, что за игроком молодежной сборной Англии внимательно следит "Манчестер Сити". Теперь среди претендентов на Аарона появилось еще двое представителей топ-6, утверждает Daily Mirror.



Прошлым летом "Юнайтед" обзавелся молодым крайним защитником в лице Диогу Далота, но почтенный по футбольным меркам возраст Эшли Янга и Антонио Валенсии заставляет "красных дьяволов" продолжать поиски усиления флангов обороны.



Что касается "Челси", то основным правым защитником лондонцев остается Сесар Аспиликуэта, однако вакансия его дублера вскоре может освободиться из-за ухода Давиде Дзаппакосты.



Добавим, что контракт Ван-Биссаки с "Пэлас" рассчитан до 2022 года — 21-летний защитник был своевременно награжден новой сделкой, еще в апреле.