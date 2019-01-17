Главный "танкист" Премьер-Лиги

Петр Чех принял решение о завершении карьеры по окончании этого сезона, о чем объявил во вторник утром, 15 января. Голкипер "Арсенала" и "Челси" выиграл в Англии и Европе все, что мог: четыре чемпионских титула в Премьер-Лиге, пять Кубков Англии, три Кубка Лиги, Лигу Чемпионов и Лигу Европы. Вместе с Чехом действительно уходит эпоха.

Карьера Петра Чеха была длинной, достаточно стабильной и богатой на трофеи. В "Арсенале" он уже доигрывал, но никогда не был слабым звеном этой команды, не отличающейся надежностью обороны, а вот в "Челси" Чех долгое время был таким же символом команды, как и Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Дидье Дрогба.



Самое большое его достижение и самая важная победа в жизни — финал Лиги Чемпионов сезона 2011/12 на "Альянц Арене" в Мюнхене. Пробившийся туда не без приключений "Челси" со временщиком Роберто Ди Маттео во главе не был фаворитом в паре с "Баварией", которой посчастливилось играть в финале на своем поле. Но даже без опытного тренера, "Челси" оказался больше готов к финалу, так как суммарный опыт его "сенаторов" Чеха, Терри, Лэмпарда и Дрогба и их огромное желание выиграть Лигу Чемпионов оказались достаточным условием для того, чтобы превзойти "Баварию". Решающий же вклад в итоговую победу внес как раз Петр Чех, сумев проявить себя в том компоненте, который никогда не был его козырем.



Чех никогда не был силен в отражении пенальти — в "Арсенале" у него даже была продолжительная серия пропущенных 11-метровых, когда он даже не мог угадать направление удара. Ему, как и другому высокому голкиперу схожего телосложения Эдвину Ван дер Сару, было сложно при исполнении соперниками пенальти, так как физически таким голкиперам нужно больше времени, чтобы сложиться и прыгнуть в угол, чем вратарям с ростом меньше 195 см. Потому — нужно играть на опережение, угадывать намерения бьющего.



Что интересно, Эдвин Ван дер Сар свою главную серию пенальти выиграл двумя годами ранее, в Москве, а в роли проигравшей стороны тогда был как раз Петр Чех, который в той серии был привычно несостоятелен при отражении 11-метровых. Не исключено, что именно пример Ван дер Сара, который на опыте отразил два пенальти и подарил "Манчестер Юнайтед" очередной титул, вдохновил Чеха, который подготовился к своему второму финалу так, что у "Баварии" не оказалось шансов обыграть его.



Чех понимал, что полагаться на реакцию в данном компоненте ему нет смысла, потому — он с тренером вратарей "Челси" Кристофом Лоллишоном тщательно изучили двухчасовой диск, с записью всех пенальти, пробитых "Баварией" за предыдущие пять лет. В итоге Чех угадал направление всех ударов по воротам с 11-метровой отметки, которые ему пришлось отражать в тот день.



А началось все еще до серии пенальти, которую он смог подарить команде, когда отразил удар с "точки" от Роббена в дополнительное время. Это был самое сложное для него испытание, поскольку при изучении противника Чех и Лоллишон так и не нашли какой-то закономерности в том, как пробивает пенальти Роббен. Но голкипер "Челси" правильно предположил, что в условиях усталости в экстра-тайме голландец решит пробить на технику, а не на силу, потому — будет пробивать с левой. Чех угадал, а затем поймал кураж в послематчевой серии, где предугадывал каждое действие соперника. Хоть серия и началась с неудачи Хуана Маты, но у "Баварии" не забили Олич и Швайнштайгер. Что интересно — случилось это сразу же после того, как Чех пропустил от своего коллеги Нойера, который выглядел абсолютным фаворитом серии пенальти, но слишком много энергии потратил на работу не своего прямого профиля.







Из всех выступлений Чеха за блестящую 20-летнюю карьеру, тот финал был, безусловно, лучшим. УЕФА признал лучшим игроком финала Дидье Дрогба, но болельщики отдали преимущество Чеху, подтвердившему, что он является одним из лучших вратарей мира. Голкипер сборной Чехии был подписан "Челси" из "Ренна" в 2004 году, в рамках подготовки к прибытию на "Стэмфорд Бридж" Жозе Моуриньо.



10 сезонов Чех был незаменимым, а для того, чтобы выиграть у него конкуренцию, одному из самых переоцененных и распиареных голкиперов современности Тибо Куртуа пришлось прибегнуть к интригам и давлению на клуб через агента. У Чеха к тому времени было несколько не лучших сезонов, но именно в тот момент он не был слабым звеном "Челси" и выиграть у него конкуренцию честно Куртуа не мог. В клубе решили сделать ставку на молодость, опасаясь потерять Куртуа, а с Чехом поступили уважительно — он не стал сидеть за спиной бельгийского интригана, перебравшись в "Арсенал" с разрешения Романа Абрамовича, который до того не считал нужным отдавать своих игроков конкурентам. Уважение к Чеху с его стороны и стороны болельщиков всегда было безмерным.



Что интересно, тот, кто получил место в воротах интригами, недавно при помощи тех же приемов сменил "Челси" на "Реал", предварительно проведя ужасный сезон, апогеем которого стали два гола, пропущенные между ног от "Барселоны". Там он точно по тем же причинам большей раскрученности и наглости своего агента "выиграл" конкуренцию у отличного вратаря Кейлора Наваса, заставляя всех задаваться вопросом — с каких пор главным критерием выбора вратаря стали его популярность и раскрученность? Главными ориентирами Флорентино Переса часто становятся те, кто выигрывает призы ФИФА, а по их версии именно Куртуа — с какой-то радости — лучший голкипер года. Еще и по версии McDonalds!



McDonalds никогда не радовал Петра Чеха наградами, но у него и так хватает трофеев и призов. 15 трофеев в "Челси", Кубок Англии и два Суперкубка в "Арсенале", титул чемпиона Европы U-21 в сборной Чехии, где команда Чеха с Миланом Барошем, Томасом Хюбшманном, Мартином Йиранеком обыграла в финале французов — по пенальти. Чех был признан на том молодежном Евро лучшим игроком турнира, а позднее его трижды признавали лучшим в УЕФА, а вот в ФИФА по какой-то причине — ни разу.



Конечно, переломным моментом в карьере Петра Чеха стало столкновение с коленом Стивена Ханта из "Рединга", в результате чего он получил перелом черепа и тот самый шлем, в котором его изобразили даже на церемонии подписания нового контракта в компьютерной игре FIFA18. Чех тогда еще посмеялся: мол, я снимаю его иногда и с деловым костюмом точно не ношу. Та травма была опасной для жизни голкипера "Челси", но он вернулся в рамку ворот через три месяца. Да, стиль его игры изменился — он стал значительно осторожнее, в первую очередь при игре на выходах и таких вот дуэлях с нападающими. Стал ли Чех после того столкновения слабее как голкипер? Вряд ли — он прибавил в игре на линии ворот, стал предугадывать действия нападающих, использовать на полную мощность "компьютер" в голове.



Сейчас Чеху 36, и он еще мог бы играть на приличном уровне лет пять, но Петр, как и коллега, с которым его часто сравнивали — Эдвин Ван дер Сар — относится к той категории спортсменов, которым есть чем заняться и за пределами футбольного поля. Хобби Чеха — игра на барабанах, в инди-рок-группе его товарища Эдди Стойлова. С женой Мартиной он воспитывает дочь Аделу (11 лет) и сына Дамиана (10). Теперь он точно может отложить в сторону шлем танкиста, если не решит остаться в футболе в качестве тренера для вратарей, но почему-то кажется, Чех выберет деловой костюм и роль управленца. В "Челси" ему уже предложили и работу с вратарями, и пост амбассадора. Ну а пока он нацелился на еще один трофей — Лигу Европы или Кубок Англии, где его будет использовать Унаи Эмери.



Три лучших сейва по версии Петра Чеха



Номер три: матч "Челси" — "Тоттенхэм" в 2004 году



"Мы играли с "Тоттенхэмом", и у Робби Кина получился убийственный удар головой, которым они могли выиграть игру", — воспоминает Чех.



"Я отразил его, и счет остался 0:0. До этого момента я чувствовал большое давление, потому что Карло Кудичини был фаворитом фанатов и все любили его на "Стэмфорд Бридж". Эта игра и этот сейв дали всем понять: хорошо, этот чех тоже неплох".



Номер два: "Арсенал" — "Ливерпуль", первый домашний матч на "Эмирейтс"



После турбулентного старта карьеры Чеха в "Арсенале" в матче с "Вест Хэмом" многие начали сомневаться, окажется ли Чех успешен на "Эмирейтс". Но уже в первом домашнем матче на стадионе "Арсенала" Чех успокоил всех невероятным сейвом от Кристиана Бентеке, которого только купил за 32 миллиона фунтов "Ливерпуль".



"Это была моя первая домашняя игра в "Арсенале" после того, как я допустил две ошибки в матче с "Вест Хэмом", — говорит Чех.



"Когда случился этот сейв, я подумал: "Ладно, это хорошо — теперь люди понимают, что в футболе может случиться как плохое, так и хорошее и, вероятно, со мной здесь все будет нормально".



Номер один: пенальти в финале Лиги Чемпионов сезона 2011/12



Домашние фанаты думали, что их ждет исторический триумф, когда Дрогба сфолил в штрафной на Франке Рибери, а тот передал мяч бывшему партнеру Чеха по "Челси" — Арьену Роббену. Удар Роббена получился не сильным, но это был самый важный сейв в карьере Чеха.



"Конечно, это было не в Премьер-Лиге, но если бы Роббен забил — это был бы конец".



В серии пенальти Чех не дал забить еще и Оличу с Швайнштайгером, дав возможность Дрогба забить решающий пенальти и поставить финальную точку в этой игре.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru