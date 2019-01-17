"Челси" берет в аренду Игуаина и отпускает Морату

"Челси" согласовал аренду нападающего Гонсало Игуаина и одновременно находится на пороге расставания с Альваро Моратой.

Как сообщает The Telegraph, "синие" выдвинули официальное предложение "Ювентусу" по Игуаину. "Челси" готов арендовать Гонсало до конца сезона с опцией либо последующего выкупа, либо продления аренды еще на 12 месяцев.



По информации Sky Sports и Daily Mirror, предложение лондонского клуба было принято в Турине. Таким образом, "Ювентус" досрочно вернет 31-летнего аргентинца из "Милана", чтобы затем немедленно одолжить его "Челси".



Теперь Игуаин, зарабатывающий 170 тысяч фунтов в неделю, вылетит в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование и обсудить условия личного контракта с "Челси".



Прибытие Игуаина позволит "синим" отпустить Альваро Морату в "Атлетико". На "Стэмфорд Бридж" предпочли бы сразу продать испанца и даже готовы снизить цену до 45 млн. фунтов, однако клуб из Мадрида, вероятно, лишь сможет позволить себе аренду соотечественника.