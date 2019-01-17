"Челси" берет в аренду Игуаина и отпускает Морату
"Челси" согласовал аренду нападающего Гонсало Игуаина и одновременно находится на пороге расставания с Альваро Моратой.
Как сообщает The Telegraph, "синие" выдвинули официальное предложение "Ювентусу" по Игуаину. "Челси" готов арендовать Гонсало до конца сезона с опцией либо последующего выкупа, либо продления аренды еще на 12 месяцев.
По информации Sky Sports и Daily Mirror, предложение лондонского клуба было принято в Турине. Таким образом, "Ювентус" досрочно вернет 31-летнего аргентинца из "Милана", чтобы затем немедленно одолжить его "Челси".
Теперь Игуаин, зарабатывающий 170 тысяч фунтов в неделю, вылетит в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование и обсудить условия личного контракта с "Челси".
Прибытие Игуаина позволит "синим" отпустить Альваро Морату в "Атлетико". На "Стэмфорд Бридж" предпочли бы сразу продать испанца и даже готовы снизить цену до 45 млн. фунтов, однако клуб из Мадрида, вероятно, лишь сможет позволить себе аренду соотечественника.
17.01.2019 06:00
Просмотров: 1256
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Последние комментарии:
"Челси" подтвердил приобретение Мораты
21.07.2017 21:00 #
chelseafanmd
Лучший трансфер АПЛ
21.07.2017 21:01 #
sellman
Самое громкое приобретение лета!
Чемпионы заявили о своих амбициях.
Сасайте, лалки
21.07.2017 21:01 #
chelsealondon
Лучший трансфер ...
21.07.2017 21:01 #
farot
Альваро Альваро Альваро!
21.07.2017 21:04 #
romalg92
Не зря я его в фифа покупаю )
21.07.2017 21:12 #
cfc000000
Боже, неужели чемпик можно не начинать
21.07.2017 21:18 #
shmit
бля чуваки так настроение поднялось
радуюсь как ребенок
наконец то! наконец блеать! у нас будет быстрый техничный нападающий, как же надоели эти столбы вонючие вы бы знали
21.07.2017 21:22 #
reeker
Пизда пенсы топы. За 2017-ый год на продажах заработали 131 миллион фунтов, а потратили на покупку игроков 125 миллионов фунтов. Причём стали на голову сильнее как команда. Сча ещё сольём Косту, Матича и прочих Реми, а закупим несколько шикарных молодых игроков на эти деньги. Не удивлюсь если ещё в плюсе останемся.
21.07.2017 21:38 #
thegodfather
бакайоко ебаная машина для убийств
(ответить)
Кто следит за Серией, как там Игуаин вообще? Такой же днарь, как Салах?
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"Челси" не отпустит Морату даже в обмен на Игуаина
04.06.2018 20:02 #
ccchelsea
Хорошие новости.
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Грановская же против была. вот старик Сарри, умеет убеждать, не то что Конте.
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