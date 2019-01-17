"Челси" берет в аренду Игуаина и отпускает Морату

Гонсало Игуаин "Челси" согласовал аренду нападающего Гонсало Игуаина и одновременно находится на пороге расставания с Альваро Моратой.

Как сообщает The Telegraph, "синие" выдвинули официальное предложение "Ювентусу" по Игуаину. "Челси" готов арендовать Гонсало до конца сезона с опцией либо последующего выкупа, либо продления аренды еще на 12 месяцев.

По информации Sky Sports и Daily Mirror, предложение лондонского клуба было принято в Турине. Таким образом, "Ювентус" досрочно вернет 31-летнего аргентинца из "Милана", чтобы затем немедленно одолжить его "Челси".

Теперь Игуаин, зарабатывающий 170 тысяч фунтов в неделю, вылетит в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование и обсудить условия личного контракта с "Челси".

Прибытие Игуаина позволит "синим" отпустить Альваро Морату в "Атлетико". На "Стэмфорд Бридж" предпочли бы сразу продать испанца и даже готовы снизить цену до 45 млн. фунтов, однако клуб из Мадрида, вероятно, лишь сможет позволить себе аренду соотечественника.


Метки Атлетико, Игуаин, Милан, Мората, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2019 06:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 17.01.2019 06:53 # superglor
    "Челси" подтвердил приобретение Мораты

    21.07.2017 21:00 #
    chelseafanmd
    Лучший трансфер АПЛ

    21.07.2017 21:01 #
    sellman
    Самое громкое приобретение лета!
    Чемпионы заявили о своих амбициях.
    Сасайте, лалки

    21.07.2017 21:01 #
    chelsealondon
    Лучший трансфер ...

    21.07.2017 21:01 #
    farot
    Альваро Альваро Альваро!

    21.07.2017 21:04 #
    romalg92
    Не зря я его в фифа покупаю )

    21.07.2017 21:12 #
    cfc000000
    Боже, неужели чемпик можно не начинать

    21.07.2017 21:18 #
    shmit
    бля чуваки так настроение поднялось
    радуюсь как ребенок
    наконец то! наконец блеать! у нас будет быстрый техничный нападающий, как же надоели эти столбы вонючие вы бы знали

    21.07.2017 21:22 #
    reeker
    Пизда пенсы топы. За 2017-ый год на продажах заработали 131 миллион фунтов, а потратили на покупку игроков 125 миллионов фунтов. Причём стали на голову сильнее как команда. Сча ещё сольём Косту, Матича и прочих Реми, а закупим несколько шикарных молодых игроков на эти деньги. Не удивлюсь если ещё в плюсе останемся.

    21.07.2017 21:38 #
    thegodfather
    бакайоко ебаная машина для убийств

    (ответить)

  2. mata-hazard 17.01.2019 06:48 # mata-hazard
    Кто следит за Серией, как там Игуаин вообще? Такой же днарь, как Салах?

    (ответить)

  3. superglor 17.01.2019 06:43 # superglor
    "Челси" не отпустит Морату даже в обмен на Игуаина

    04.06.2018 20:02 #
    ccchelsea
    Хорошие новости.

    (ответить)

  4. alexomck 17.01.2019 06:07 # alexomck
    Грановская же против была. вот старик Сарри, умеет убеждать, не то что Конте.

    (ответить)

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