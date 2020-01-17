Макси Гомес может заменить Арнаутовича в "Вест Хэме"

"Вест Хэм" рассматривает нападающего "Сельты" Макси Гомеса в качестве замены для Марко Арнаутовича.

На прошлой неделе "молотобойцы" отклонили предложение "Шанхай СИПГ" в 35 миллионов фунтов о покупке Арнаутовича, однако Марко дал ясно понять своему клубу, что хочет уехать на выгодный контракт в Китай.



В "Вест Хэме" ожидают получить улучшенное предложение по своему лучшему бомбардиру, а потому вынуждены искать игрока, который смог бы заменить Арнаутовича в январе.



Ранее в лондонский клуб сватали Каллума Уилсона из "Борнмута", однако этот трансфер едва ли осуществим посреди сезона. Гораздо более реалистичной целью выглядит 22-летний уругваец Гомес.



По информации Sky Sports, "молотобойцы" имеют давний интерес к Макси, насчет которого они обращались еще прошлым летом, но тогда "Сельта" запросила слишком много денег за свою звезду.



По слухам, контракт Макси подразумевает отступные в 45 млн. фунтов, но это гораздо больше того, что "Вест Хэм" готов заплатить.



Добавим, что в 17 матчах этого сезона Ла Лиги Гомес забил девять голов и отдал пять результативных передач за "Сельту", которая сейчас находится всего в двух очках от зоны вылета.