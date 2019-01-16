Почеттино не планирует покупать из-за потери Кейна
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что потеря с травмой Харри Кейна не изменила его планы на январское трансферное окно.
Накануне "шпоры" официально объявили, что из-за травы лодыжки, полученной в воскресном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед", Кейн сможет вернуться к тренировкам только в начале марта.
Ситуация "Тоттенхэма" усугубляется тем, что Сон Хен Мин едва уехал выступать за сборную Южной Кореи, однако Почеттино как не планировал выходить на трансферный рынок, так и не планирует. В случае больших проблем Маурисио обратится к академии "шпор".
"Случившееся с Харри никак не меняет наши планы на январь. А про отъезд Сона мы знали много недель".
"Мы всегда открыты к тому, чтобы стать сильнее, независимо от состояния Харри, но в то же время мы понимаем, что заполучить желаемого игрока будет тяжело".
"Ничего не изменилось. Думаю, это очень хорошая возможность для других игроков сделать шаг вперед и проявить себя. Уверен, у молодых игроков из академии будут шансы показать свое мастерство".
"Мы знаем, что для нас значит Харри, когда он здоров и в форме, но его отсутствие не может быть оправданием".
"Следующий матч против "Фулхэма" и затем ответный полуфинал с "Челси" мы должны провести с прежним настроем — думая, что мы можем победить любую команду", — цитирует Почеттино Sky Sports.
16.01.2019 23:00
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Последние комментарии:
ахаха, надо было ставку на это сделать! я так и знал, что он заговорит про академию))
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А как же вот это? Нападающий «Лидса» Джек Кларк попал в сферу интересов «Тоттенхэма», об этом сообщает пресса.
Отмечается, что «шпоры» хотят оформить переход игрока уже в этом месяце, так как команда нуждается в усилении из-за отсутствия некоторых футболистов.
«Тоттенхэм» готов предложить 10 млн фунтов за трансфер 18-летнего форварда. Действующий контракт Кларка с «Лидсом» рассчитан до 2021 года.
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Не его планы, а планы еврея который находится в главе этого клуба
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В атаке будут проблемы у шпор! Но я думаю в 4ке должны финишировать, по крайней мере они этого заслуживают.
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Трансферы не нужны
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