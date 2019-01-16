Почеттино не планирует покупать из-за потери Кейна

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что потеря с травмой Харри Кейна не изменила его планы на январское трансферное окно.

Накануне "шпоры" официально объявили, что из-за травы лодыжки, полученной в воскресном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед", Кейн сможет вернуться к тренировкам только в начале марта.



Ситуация "Тоттенхэма" усугубляется тем, что Сон Хен Мин едва уехал выступать за сборную Южной Кореи, однако Почеттино как не планировал выходить на трансферный рынок, так и не планирует. В случае больших проблем Маурисио обратится к академии "шпор".



"Случившееся с Харри никак не меняет наши планы на январь. А про отъезд Сона мы знали много недель".



"Мы всегда открыты к тому, чтобы стать сильнее, независимо от состояния Харри, но в то же время мы понимаем, что заполучить желаемого игрока будет тяжело".



"Ничего не изменилось. Думаю, это очень хорошая возможность для других игроков сделать шаг вперед и проявить себя. Уверен, у молодых игроков из академии будут шансы показать свое мастерство".



"Мы знаем, что для нас значит Харри, когда он здоров и в форме, но его отсутствие не может быть оправданием".



"Следующий матч против "Фулхэма" и затем ответный полуфинал с "Челси" мы должны провести с прежним настроем — думая, что мы можем победить любую команду", — цитирует Почеттино Sky Sports.