Переход Батшуайи в "Монако" задерживается

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев рассказал, что арендная сделка по нападающему Мичи Батшуайи задерживается из-за желания "Челси" сразу продать игрока.

Разочаровав своей игрой в первой половине этого сезона, Батшуайи заставил "Валенсию" досрочно отказаться от его аренды. Теперь "синие" подыскивают новый клуб для бельгийца.



Буквально на днях пресса сообщала, что Мичи, вероятно, проведет остаток сезона в "Монако". Клуб французской Лиги 1 договорился и с "Валенсией", и с самим нападающим, однако "Челси" пока не дал добро на сделку.



Как сообщает The Telegraph, "синие" не теряют надежд, что кто-нибудь еще предложит 40 миллионов фунтов за 25-летнего бельгийца — например, "Эвертон". Это заставляет "Монако" ждать.



"Это правда, что нам не помешал бы нападающий. Мы ищем хорошие возможности на рынке. Батшуайи? У нас есть договоренность с игроком, и "Валенсией", но не с "Челси". Они хотят постоянного трансфера. Но в футболе все происходит быстро, поэтому посмотрим", — цитирует Васильева Evening Standard.