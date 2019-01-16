"Челси" уверен в сделке по Игуаину

"Челси" уверен в сделке по нападающему "Милана" Гонсало Игуаина, планируя взять 31-летнего аргентинца в аренду с опцией последующего выкупа.

Как сообщает Sky Sports, директор "синих" Марина Грановская по-прежнему имеет большие сомнения, сможет ли Игуаин стать ответом на проблемы команды возле чужих ворот.



В последнее время Гонсало находится в неважной форме и в этом сезоне забил на гол меньше, чем Альваро Мората, которым на "Стэмфорд Бридж" не очень довольны и который уже ведет переговоры с "Атлетико".



Однако главный тренер "Челси " Маурицио Сарри абсолютно убежден, что Игуаин — именно тот, кто ему нужен. И это подстегивает "синих" к тому, чтобы все-таки заключить сделку.



Игуаин попал только в число запасных "Милана" на матч за Суперкубок Италии против "Ювентуса" в среду вечером, и это свидетельствует о том, что "Челси" близок к согласованию трансфера.



Отметим, что именно "Ювентус" владеет правами на Гонсало, который находится в "Милане" на правах аренды.