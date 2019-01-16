"Челси" уверен в сделке по Игуаину
"Челси" уверен в сделке по нападающему "Милана" Гонсало Игуаина, планируя взять 31-летнего аргентинца в аренду с опцией последующего выкупа.
Как сообщает Sky Sports, директор "синих" Марина Грановская по-прежнему имеет большие сомнения, сможет ли Игуаин стать ответом на проблемы команды возле чужих ворот.
В последнее время Гонсало находится в неважной форме и в этом сезоне забил на гол меньше, чем Альваро Мората, которым на "Стэмфорд Бридж" не очень довольны и который уже ведет переговоры с "Атлетико".
Однако главный тренер "Челси " Маурицио Сарри абсолютно убежден, что Игуаин — именно тот, кто ему нужен. И это подстегивает "синих" к тому, чтобы все-таки заключить сделку.
Игуаин попал только в число запасных "Милана" на матч за Суперкубок Италии против "Ювентуса" в среду вечером, и это свидетельствует о том, что "Челси" близок к согласованию трансфера.
Отметим, что именно "Ювентус" владеет правами на Гонсало, который находится в "Милане" на правах аренды.
16.01.2019 21:15
Просмотров: 1220
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
е6ать ж0па жирная у Игуаина....ну ничего, приведем его в форму быстренько
(ответить)
Уверен ли в этом Игуаин?
(ответить)
В последнее время Гонсало находится в неважной форме и в этом сезоне забил на гол меньше, чем Альваро Мората
блять, арендовать с последующей опцией выкупа старпера, который забил даже меньше мораты, ебать пенсы в агонии)
(ответить)
если безпис пропизделся, то игрок дерьмее не может просто быть
(ответить)
ЛИВЕР надеюсь выиграет Золото. Сравнимо с лекарством от рака. Все местные больные сразу выздоровят!!
(ответить)
Тоттенхэм вполне может финишировать мимо 4. Покапока сезон для Шепатины
(ответить)
Лол бляя метровый оффсайд не заметили
(ответить)
Заработок на ставках - maks-bet.ru
(ответить)
Вот и поросенок на подходе. .сломают в АПЛ
(ответить)
Игуаин один из лучших ЦФ последних лет 10, и сейчас таким считается, хоть и форму подрастерял, думаю он вольется в футбол Сарри и будет много забивать, его проблемы в милане не его проблемы, он в этом не виноват, он остается топ игроком и топ страйкером с инстинктом убийцы!
well done Sarri!
(ответить)
Арсеноль такие лохи, лол. Больше всех духарились какой Эмери офигенный тренер, как сразу стала по другому играть команда при нем, как он раскрыл всех игроков, какая беспроигрышная серия, бла бла бла.
По делу на дворе уже январь и у команды столько же очков, сколько у кризисного МЮ, которых Моуриньо якобы топил полгода.
(ответить)
"Звезда родилась" в тысячу раз просто лучше "ла ла ленд"
Фильм смотрится на одном дыхании. ВАУУУ
(ответить)
Уволить завтра же чувака, который оформляет трансферные цели в чулсе
(ответить)
Лолита!
(ответить)
Одно дно меняют на другое, норм
(ответить)
Еще одно дерево. Зачем
(ответить)
Шило на мыло. Бизнес кар в действии ))
(ответить)
Пля ппц от бакаеки мяч на три метра отлетает, надеюсь впарим его Милану.
(ответить)
31, ладно пох. Мы и 40-летнего Это'о брали и норм, трёшку манкам клал.
(ответить)
А я нет
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий