"Челси" уверен в сделке по Игуаину

Гонсало Игуаин "Челси" уверен в сделке по нападающему "Милана" Гонсало Игуаина, планируя взять 31-летнего аргентинца в аренду с опцией последующего выкупа.

Как сообщает Sky Sports, директор "синих" Марина Грановская по-прежнему имеет большие сомнения, сможет ли Игуаин стать ответом на проблемы команды возле чужих ворот.

В последнее время Гонсало находится в неважной форме и в этом сезоне забил на гол меньше, чем Альваро Мората, которым на "Стэмфорд Бридж" не очень довольны и который уже ведет переговоры с "Атлетико".

Однако главный тренер "Челси " Маурицио Сарри абсолютно убежден, что Игуаин — именно тот, кто ему нужен. И это подстегивает "синих" к тому, чтобы все-таки заключить сделку.

Игуаин попал только в число запасных "Милана" на матч за Суперкубок Италии против "Ювентуса" в среду вечером, и это свидетельствует о том, что "Челси" близок к согласованию трансфера.

Отметим, что именно "Ювентус" владеет правами на Гонсало, который находится в "Милане" на правах аренды.


Метки Игуаин, Милан, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2019 21:15

Количество просмотров Просмотров: 1220

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bezviz 16.01.2019 22:20 # bezviz
    е6ать ж0па жирная у Игуаина....ну ничего, приведем его в форму быстренько

    (ответить)

  2. tra-hall 16.01.2019 22:17 # tra-hall
    Уверен ли в этом Игуаин?

    (ответить)

  3. kos9k 16.01.2019 22:11 # kos9k
    В последнее время Гонсало находится в неважной форме и в этом сезоне забил на гол меньше, чем Альваро Мората

    блять, арендовать с последующей опцией выкупа старпера, который забил даже меньше мораты, ебать пенсы в агонии)

    (ответить)

  4. liverpo0ol 16.01.2019 22:02 # liverpo0ol
    если безпис пропизделся, то игрок дерьмее не может просто быть

    (ответить)

  5. ibe 16.01.2019 21:59 # ibe
    ЛИВЕР надеюсь выиграет Золото. Сравнимо с лекарством от рака. Все местные больные сразу выздоровят!!

    (ответить)

  6. spartan 16.01.2019 21:57 # spartan
    Тоттенхэм вполне может финишировать мимо 4. Покапока сезон для Шепатины

    (ответить)

  7. pistolero-lfc 16.01.2019 21:54 # pistolero-lfc
    Лол бляя метровый оффсайд не заметили

    (ответить)

  8. filskiyh 16.01.2019 21:48 # filskiyh
    Заработок на ставках - maks-bet.ru

    (ответить)

  9. liverpool09 16.01.2019 21:47 # liverpool09
    Вот и поросенок на подходе. .сломают в АПЛ

    (ответить)

  10. bezviz 16.01.2019 21:47 # bezviz
    Игуаин один из лучших ЦФ последних лет 10, и сейчас таким считается, хоть и форму подрастерял, думаю он вольется в футбол Сарри и будет много забивать, его проблемы в милане не его проблемы, он в этом не виноват, он остается топ игроком и топ страйкером с инстинктом убийцы!
    well done Sarri!

    (ответить)

  11. superglor 16.01.2019 21:44 # superglor
    Арсеноль такие лохи, лол. Больше всех духарились какой Эмери офигенный тренер, как сразу стала по другому играть команда при нем, как он раскрыл всех игроков, какая беспроигрышная серия, бла бла бла.

    По делу на дворе уже январь и у команды столько же очков, сколько у кризисного МЮ, которых Моуриньо якобы топил полгода.

    (ответить)

  12. pistolero-lfc 16.01.2019 21:40 # pistolero-lfc
    "Звезда родилась" в тысячу раз просто лучше "ла ла ленд"
    Фильм смотрится на одном дыхании. ВАУУУ

    (ответить)

  13. pistolero-lfc 16.01.2019 21:38 # pistolero-lfc
    Уволить завтра же чувака, который оформляет трансферные цели в чулсе

    (ответить)

  14. electric 16.01.2019 21:34 # electric
    Лолита!

    (ответить)

  15. fanat-united 16.01.2019 21:29 # fanat-united
    Одно дно меняют на другое, норм

    (ответить)

  16. kagawa 16.01.2019 21:29 # kagawa
    Еще одно дерево. Зачем

    (ответить)

  17. slash-lfc 16.01.2019 21:26 # slash-lfc
    Шило на мыло. Бизнес кар в действии ))

    (ответить)

  18. mata05 16.01.2019 21:18 # mata05
    Пля ппц от бакаеки мяч на три метра отлетает, надеюсь впарим его Милану.

    (ответить)

  19. ganinilyha 16.01.2019 21:17 # ganinilyha
    31, ладно пох. Мы и 40-летнего Это'о брали и норм, трёшку манкам клал.

    (ответить)

  20. rentv 16.01.2019 21:15 # rentv
    А я нет

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: