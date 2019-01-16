Мактоминей может уйт из "Юнайтед" в аренду

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер может отпустить полузащитника Скотта Мактоминея в аренду на вторую половину сезона.

Жозе Моуриньо, предшественник Сульшера, очень ценил Мактоминея и даже латал с помощью 22-летнего шотландца дыры в обороне.



Однако после смены рулевого на "Олд Траффорд" Скотт сыграл лишь один матч, отметившись появлением на замену против "Тоттенхэма" в минувшую субботу на последней минуте.



Как сообщает BBC, "красные дьяволы" открыты к тому, чтобы отпустить за практикой талантливого игрока, в услугах которого заинтересованы различные клубы Англии и Шотландии.



Правда, помешать уходу Мактоминея в аренду может продажа Маруана Феллайни, которому нет места в планах Сульшера.