"Челси" контактирует с Леоном Бэйли

Леон Бэйли "Челси" установил контакт с вингером "Байера" Леона Бэйли, который задумывается о смене клуба после потери места в стартовом составе.

Бэйли сватали в Премьер-Лигу еще в 2017 году, когда он переезжал в Леверкузен из бельгийского "Генка". В разное время среди претендентов на Леона назывались "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне игра 21-летнего ямайца значительно поугасла, а вместе с ней и слухи относительно переезда в Англию. Тем не менее, "синие" увидели в этом возможность, чтобы заполучить талантливого футболиста по адекватной цене.

"Леону очень важно наслаждаться игрой в футбол. Он живет один в Германии, его семья в Ямайке, и если Леону грустно, это убивает его".

"С нами общаются "Реал", "Атлетико", "Челси" и "Рома". Все они удивлены, что Леон играет так мало в последне месяцы. Они недоумевают, почему такой первоклассный игрок внезапно оказался на лавке", — сообщил отчим и агент игрока Крейг Батлер Bild.


Метки Байер, Бэйли, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1266

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. rap-woiska 16.01.2019 19:54 # rap-woiska
    норм щольсбери лавочников бундеслиги собирает, еще штук 9 оформят по полтосу за каждого, рофел

    (ответить)

  2. gerrard08 16.01.2019 19:48 # gerrard08
    Блят пенсы затрахали подписывать самых перспективных поцов.
    За 40 хотел бы его в лфк.

    (ответить)

  3. chebrec 16.01.2019 19:33 # chebrec
    А не славки слабо

    (ответить)

  4. osetin-15reg 16.01.2019 19:27 # osetin-15reg
    Всем добрый вечер.Народ,кто нибудь играет в PES 2019 на PS4? Нужна помощь

    (ответить)

  5. sausage 16.01.2019 19:23 # sausage
    Отчим и агент норм в уши ссыт.

    (ответить)

  6. chelsiukpro 16.01.2019 19:11 # chelsiukpro
    У Сарри будет топарик полюбе! И пох.й что теперь не форме и сел на лавку. Так нехер пи.еть покупайте шлюхи красные по 50млн на пике.

    (ответить)

  7. smokekush 16.01.2019 19:08 # smokekush
    Слабак

    (ответить)

  8. gjchancel 16.01.2019 19:05 # gjchancel
    Старая русская привычка - покупать с лавки :)

    (ответить)

  9. carrick-16 16.01.2019 19:01 # carrick-16
    Они всех распиаренных лавочников Бундеслиги будут покупать?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: