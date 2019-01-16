"Челси" контактирует с Леоном Бэйли

"Челси" установил контакт с вингером "Байера" Леона Бэйли, который задумывается о смене клуба после потери места в стартовом составе.

Бэйли сватали в Премьер-Лигу еще в 2017 году, когда он переезжал в Леверкузен из бельгийского "Генка". В разное время среди претендентов на Леона назывались "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".



В этом сезоне игра 21-летнего ямайца значительно поугасла, а вместе с ней и слухи относительно переезда в Англию. Тем не менее, "синие" увидели в этом возможность, чтобы заполучить талантливого футболиста по адекватной цене.



"Леону очень важно наслаждаться игрой в футбол. Он живет один в Германии, его семья в Ямайке, и если Леону грустно, это убивает его".



"С нами общаются "Реал", "Атлетико", "Челси" и "Рома". Все они удивлены, что Леон играет так мало в последне месяцы. Они недоумевают, почему такой первоклассный игрок внезапно оказался на лавке", — сообщил отчим и агент игрока Крейг Батлер Bild.