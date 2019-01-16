"Челси" контактирует с Леоном Бэйли
"Челси" установил контакт с вингером "Байера" Леона Бэйли, который задумывается о смене клуба после потери места в стартовом составе.
Бэйли сватали в Премьер-Лигу еще в 2017 году, когда он переезжал в Леверкузен из бельгийского "Генка". В разное время среди претендентов на Леона назывались "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".
В этом сезоне игра 21-летнего ямайца значительно поугасла, а вместе с ней и слухи относительно переезда в Англию. Тем не менее, "синие" увидели в этом возможность, чтобы заполучить талантливого футболиста по адекватной цене.
"Леону очень важно наслаждаться игрой в футбол. Он живет один в Германии, его семья в Ямайке, и если Леону грустно, это убивает его".
"С нами общаются "Реал", "Атлетико", "Челси" и "Рома". Все они удивлены, что Леон играет так мало в последне месяцы. Они недоумевают, почему такой первоклассный игрок внезапно оказался на лавке", — сообщил отчим и агент игрока Крейг Батлер Bild.
16.01.2019 19:00
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норм щольсбери лавочников бундеслиги собирает, еще штук 9 оформят по полтосу за каждого, рофел
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Блят пенсы затрахали подписывать самых перспективных поцов.
За 40 хотел бы его в лфк.
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А не славки слабо
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Всем добрый вечер.Народ,кто нибудь играет в PES 2019 на PS4? Нужна помощь
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Отчим и агент норм в уши ссыт.
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У Сарри будет топарик полюбе! И пох.й что теперь не форме и сел на лавку. Так нехер пи.еть покупайте шлюхи красные по 50млн на пике.
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Слабак
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Старая русская привычка - покупать с лавки :)
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Они всех распиаренных лавочников Бундеслиги будут покупать?
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