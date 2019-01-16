Сиссоко присоединился к Кейну в лазарете "Тоттенхэма"

Мусса Сиссоко Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко пропустит около месяца с травмой паха.

Как и нападающий Харри Кейн, Сиссоко получил свое повреждение в проигранном "шпорами" матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в минувшее воскресенье (0:1).

Мусса был заменен еще в первом тайме, и после проведенного в среду углубленного исследования стало известно, что 29-летний француз задержится в лазарете на четыре недели.

Сиссоко очень сложно адаптировался в "Тоттенхэме" после своего перехода из "Ньюкасла" в 2016 году за 30 миллионов фунтов, но в нынешнем сезоне стал одним из важнейших игроков команды, поэтому эта потеря будет чувствительной для Маурисио Почеттино.

В данный момент в лазарете "Тоттенхэма" также находятся Виктор Ваньяма и Эрик Дайер, тогда как Мусса Дембеле уже улетел Китай. Это означает, что из числа центральных полузащитников в распоряжении Почеттино остаются лишь Харри Уинкс и 18-летний Оливер Скипп.

Однако у издания Evening Standard есть и хорошие новости для поклонников "шпор". Накануне лондонский клуб официально объявил, что получивший травму лодыжки Кейн приступит к тренировкам в начале марта, однако сам Харри убежден, что сможет вернуться быстрее — уже в феврале.

Уверенности лучшему бомбардиру команды придает тот факт, что это его четвертая аналогичная травма за три последних года, и предыдущие разы он возвращался с опережением графика. Своей целью Кейн может избрать финал Кубка Лиги 24 февраля — при условии, что "Тоттенхэм" туда попадет.


Метки Кейн, Сиссоко, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 16.01.2019 18:13 # brown-ale
    Такими темпами и из первой четверки выпадут, после чего Тоби, Эриксен и Поч уйдут из клуба.

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  2. zloy-vasya 16.01.2019 18:13 # zloy-vasya
    Мда, Шпорам только побольше удачи хочется пожелать...

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