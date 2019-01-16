Нападающий "Нанта" Эмилиано Сала близок к переходу в "Кардифф" по сделке стоимостью около 18 миллионов фунтов, что стало бы трансферным рекордом для валлийского клуба.

В 18 матчах этого сезона французской Лиги 1 Сала забил 12 голов — больше, чем звезды ПСЖ Неймар и Эдинсон Кавани. При этом "Нант" идет в середине таблицы и на большие цели не претендует.



Как сообщает Sky Sports, 28-летний аргентинец находит привлекательность возможность продолжить карьеру в Премьер-Лиге, уже уведомив об этом свой клуб.



За последние дни "Кардифф" и "Нант" значительно продвинулись в переговорах, и еще в понедельник Сала прилетел в Британию, чтобы провести переговоры с главным тренером "ласточек" Нилом Уорноком и их исполнительным директором Кеном Чу.



Добавим, что лучшим бомбардиром "Кардиффа" в этом сезоне является Каллум Патерсон, отличившийся всего четырежды. Меньше, чем валлийцы, в дивизионе забили только "Ньюкасл" и "Хаддерсфилд".