"Бавария" продолжает переговоры с "Челси" по Хадсон-Одои

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что его клуб продолжает переговоры с "Челси" о покупке нападающего Каллума Хадсон-Одои после трех выдвинутых предложений.

Ранее в январе чемпионы Бундеслиги выразили готовность заплатить 35 миллионов фунтов за 18-летнего англичанина, который сыграл чуть более десятка матчей за первую команду "синих".



Согласно слухам, настойчивость "Баварии" произвела на Хадсон-Одои гораздо более мощное впечатление, чем желание "Челси" сохранить его — несмотря на все обещания главного тренера Маурицио Сарри, Каллум по-прежнему очень ограничен в игровом времени.



Кроме того, действующий контракт Хадсон-Одои истекает уже через 18 месяцев, а от новой сделки юниор отказывается. В сложившейся ситуации "Челси" вынужден поддерживать диалог с коллегами из Мюнхена.



"Мы хотим купить этого игрока. Я абсолютно уверен в его качествах, и мы ведем переговоры с "Челси".



"Он оба — Хадсон-Одои и Бенжамен Павар — не являются законченным продуктами, но у нас в команде много лидеров, и по этой причине для нас не будет проблемой, если мы никого не подпишем в январе".



"Нам нужно найти хороший баланс между молодыми талантами и опытными лидерами", — сообщил Салихамиджич Bild.