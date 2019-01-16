Эмери уверен, что "Арсенал" будет терпелив к нему
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери уверен, что руководство клуба будет терпеливым и даст ему время на реализацию своих идей.
С того момента, как месяц назад прервалась 22-матчевая беспроигрышная серия "канониров" с учетом всех соревнований, команду Эмери сильно лихорадит — и в плане результатов, и в плане игры.
В данный момент "Арсенал" находится в шести очках от топ-4 Премьер-Лиги и вдобавок уже настигнут "Манчестер Юнайтед". Эмери понимает важность результатов, но надеется, что ему дадут необходимое время.
"Будучи тренером, я всегда подвергал себя давлению из-за необходимости добиваться побед. Ты знаешь, что победы позволят тебе продолжить свой проект, иначе тебе придется найти другой проект. Ты знаешь, что твой проект заберут у тебя, если ты будешь проигрывать".
"Но в "Арсенале" — возможно, впервые в моей карьере — я ощущаю поддержку, чтобы осуществить перестройку с самого основания, стремясь достичь желаемых целей".
"Это позволяет нам работать на долгосрочную перспективу — "долгосрочную" в футбольном отношении. Та работа, которую мы хотим делать в этом клубе, имеет поддержку", — сообщил Эмери Sky Sports.
16.01.2019 15:00
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Последние комментарии:
даже пеп свой первый сезон просрал не говоря уже о клоппе...так что пусть работает
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Мойес после САФа стал охотником за антирекордами клуба, у Арсенала всё пока стабильно после такого же изменения. Уверен, руководство понимало, что одним сезоном проблему не решить. И Эмери пока выглядит правильным человеком. Так что разговоры о поддержке и кредите доверия ему, скорее всего, не пустые слова.
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Да все они твердят, что у них огромный запас доверия, что у них есть время. А вот займёт Пушка 8 место в чемпионате и ему покажут, как закрывается дверь с другой стороны.
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конечно, они арсения вон сколько лет терпели
пенсы бы в это время тебе уже на карточку компенсацию за расторжение переводили
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Конечно это же не Челси
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