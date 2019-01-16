Эмери уверен, что "Арсенал" будет терпелив к нему

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери уверен, что руководство клуба будет терпеливым и даст ему время на реализацию своих идей.

С того момента, как месяц назад прервалась 22-матчевая беспроигрышная серия "канониров" с учетом всех соревнований, команду Эмери сильно лихорадит — и в плане результатов, и в плане игры.



В данный момент "Арсенал" находится в шести очках от топ-4 Премьер-Лиги и вдобавок уже настигнут "Манчестер Юнайтед". Эмери понимает важность результатов, но надеется, что ему дадут необходимое время.



"Будучи тренером, я всегда подвергал себя давлению из-за необходимости добиваться побед. Ты знаешь, что победы позволят тебе продолжить свой проект, иначе тебе придется найти другой проект. Ты знаешь, что твой проект заберут у тебя, если ты будешь проигрывать".



"Но в "Арсенале" — возможно, впервые в моей карьере — я ощущаю поддержку, чтобы осуществить перестройку с самого основания, стремясь достичь желаемых целей".



"Это позволяет нам работать на долгосрочную перспективу — "долгосрочную" в футбольном отношении. Та работа, которую мы хотим делать в этом клубе, имеет поддержку", — сообщил Эмери Sky Sports.